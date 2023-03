Gmünd: Große Trauer um Johann „Blacky“ Schwarzinger

Weithin als „Blacky“ bekannt und immer verfügbar, wenn Not am Mann war: Johann Schwarzinger aus dem Gmünder Ortsteil Haid verstarb nach schwerem Leiden im erst 66. Lebensjahr im Landesklinikum Gmünd – seiner langjährigen Wirkungsstätte.

Schwarzinger erlernte einst den Beruf des Elektrikers, galt schon in der Lehre als überaus tüchtig, selbstständig, und auch kurzfristig auftretenden Situationen angepasst. Jahrzehntelang war er in der Folge bis zur Pensionierung Ende 2019 als Leiter der Haustechnik im Gmünder Spital tätig.

Groß ist die Trauer auch beim Roten Kreuz Gmünd, wo Schwarzinger 1973 seinen Zivildienst absolvierte und danach zu einem der längstdienenden Mitarbeiter wurde. 40 Jahre lang war er im Rettungsdienst hoch aktiv, fast 30 Jahre lang trug er Verantwortung in diversen Kommandofunktionen und fungierte als Lehrbeauftragter für Erste Hilfe und Sanitätshilfe. Unter anderem half er jahrelang auch bei Rotkreuz-Festen, war für Elektroinstallation genauso wie die Grillstation zuständig. Für sein jahrzehntelanges Wirken erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Ehrenpreis aus der Ing. Hans Kellner-Stiftung (1999).

Auch bei der Feuerwehr Gmünd stand Schwarzinger bei vielen Festen zur Verfügung, etwa in seiner Lieblingsbeschäftigung am Hendlgrill. Mitglied bei der Feuerwehr Gmünd war er seit dem Jahr 2010. Vielfältig setzte sich der Griechenland-Fan zudem im Heimatort Haid ein, unter anderem für die Anschaffung eines Defibrillators. Er nahm dessen Montage in der Kapelle vor, kümmerte sich auch um die Beschilderung.

Am 3. März hörte sein eigenes Herz zu schlagen auf. „Blacky“ Schwarzinger wird am 14. März ab 14 Uhr am Gmünder Friedhof zur letzten Ruhe bestattet.

