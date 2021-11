Ausbildner und Bewerter Johann Preisl verabschiedet

Preisl war unter anderem Bezirksausbilder, Lehrbeauftragter bei sämtlichen Modulen im Bezirk Gmünd, sowie Bewerter, Hauptbewerter und Bewerbsleiter bei Bezirks- und Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerben. Das Bezirksfeuerwehrkommando verabschiedete ihn mit einem kleinen Präsent in die Reserve.

An dem heuer zum letzten Mal organisierten Modul "Grundlagen Führung" nahmen 21 Mitglieder aus zwölf Feuerwehren und zwei Bezirk teil, geleitet wurde diese Ausbildung vom Feuerwehrarzt David Müllner. Gemeinsam mit seinem Team wurden die Teilnehmer für die Aufgaben des Truppführers ausgebildet. Essentielle Bereiche waren dabei die Gefahren an Einsatzstellen zu erkennen sowie den Befehls- und Meldeweg zu verinnerlichen. Das in der Theorie erlernte Wissen wurde im praktischen Stationsbetrieb, der Brand-, Schadstoff-, sowie technische Einsatzszenarien beinhaltete, vertieft.

Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl, sein Stellvertreter Harald Hofbauer sowie die Abschnittsfeuerwehrkommandanten aus Schrems und Litschau, Jochen Miniböck und Martin Kainz, konnten sich bei ihrem Besuch ein positives Bild der Ausbildung machen.

Bei der abschließenden Erfolgskontrolle bewiesen alle Teilnehmer ihr Wissen und schlossen das Modul positiv ab.

Von der Feuerwehr Brand waren Klaus Dangl, Yvonne Zelinka dabei, von der Feuerwehr Harmanschlag Stefan Müller und Gabriel Pigall, aus Hoheneich Sarah Müllner und Peter Rogner, aus Langfeld Lukas und Florian Gattringer sowie Christoph Tüchler, aus Reinprechts Daniel Millner, aus Reitzenschlag Thomas Mader, aus Schandachen Christian Zimmermann, aus Schrems Luca Bauer, Jakob Hemmer und Fabian Macho, aus Langschwarza Florian Binder, Mathias Minihold und Verena Zwiauer, aus Steinbach Gerald Weinberger, aus St. Wolfgang Marlene Haubner.

Aus dem Bezirk Waidhofen nahm Reinhard Schuh von der Feuerwehr Grafenschlag teil.

Als Ausbildner fungierten neben Modulleiter David Müllner Andreas Haubner, Josef Hermann, Julian Jeschko, Herbert Kössner, Johannes Müllner, Michael Preissl, Mathias Waltenberger sowie die noch in Ausbildung stehenden Ausbildner Stefan Malina und Dominik Pesendorfer.Modulbetreuer waren Manfred Koller, Emanuel Nährer und Gerhard Schwingenschlögl.