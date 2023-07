Tag der offenen Tür: Der Gmünder Jagdverband hat ein neues Zuhause

Die NÖN hat es angekündigt, jetzt ist es so weit: Bezirks-Jagdverband und Jagdverein haben die Zeit der ausgelagerten Depots hinter sich gelassen und eine fixe Bleibe gefunden. Sie sind nun im Obergeschoß des früheren „Endo-Hauses“ in der Schremser Straße in Gmünd beheimatet, die Eröffnung fand mit einem Tag der offenen Tür statt.

Bis 2012 war der Verband in der Bezirkshauptmannschaft untergebracht. „Dann wurde hier umgebaut und unser Büro anderwertig verwendet. Wir mussten uns um eine andere Lösung umsehen“, sagt Bezirksjägermeister Ernst Strasser. Sogar von einer Containerlösung sei die Rede gewesen. „Wir haben unser gesamtes Depot und alle Unterlagen bei einigen Jägern und bei mir daheim untergebracht, die Kurse für die Jungjäger in Gasthäusern abgehalten. Es war nicht einfach“, meint Strasser. Dann erfuhren die Jäger vom Vorhaben der Tierärztin Katia Waitz, das Obergeschoß des angekauften „Endo-Hauses“ zu vermieten – unten ist wie berichtet die Firma „fiber solution“ untergebracht. Der Mietvertrag war rasch besiegelt und so wurde in den vergangenen Wochen fleißig gearbeitet.

„Uns stehen jetzt 120 m² zur Verfügung. Wir haben sogar einen eigenen Schulungsraum“, freut sich der Bezirksjägermeister, der den Helfern dankt. „Wir haben geschaut, dass die Kosten so niedrig wie möglich gehalten werden. Das ist uns gelungen.“ So hat etwa die Firma Hartl die Sessel im Schulungsraum den Jägern sehr günstig überlassen.

Das neue Heim werde jetzt auch zum Singen genützt. „Es gründet sich gerade ein eigener Jägerchor, der von Kevin Trinko von der Latschenhütte geleitet wird. Um die zehn Sänger gibt es bereits, es werden aber noch weitere gesucht“, so Strasser. Der erste offizielle Auftritt soll beim Bezirksjägerball 2024 stattfinden. Auch die Jagdhornbläser proben bereits hier. Für Herbst ist ein Wildbret-Seminar geplant, genauso die alle drei Jahre vorgeschriebenen Schulungen der Jagdaufseher. Auch Kinder von Schulen und Kindergärten sind willkommen.

„Der Wolf ist da – und wird bleiben“

Die laut Strasser etwa 700 aktiven Jäger im Bezirk betreuen die Reviere auf 786 km² Fläche. „Die Arbeit hat sich seit dem Vorkommen des Wolfes sehr verändert. Das wird auch so bleiben: Der Wolf ist da und wird bleiben. Das ist wie bei den Füchsen. Wir können den Zuwachs dezimieren, der Bestand bleibt unverändert.“ Die vier bekannten Wolfsrudel sollen bereits Junge bekommen haben. Strasser geht von sechs jungen Wölfen pro Rudel aus, „belegt ist das aber noch nicht“. Durch die Zunahme der Wolfspopulation - Wölfe werden immer wieder auf Wildkameras nachgewiesen - sorgen sich die Jäger vermehrt um das Rehwild. „Wir entnehmen jährlich inklusive Fallwild an die 3.600 Stück, also im Schnitt vier Stück auf 100 Hektar. Ein Wolf braucht drei Stück auf 100 Hektar. Soviel schießen wir gar nicht", rechnet Strasser vor. Die Rehe hätten schon ihr Verhalten geändert. „Sie kommen nur mehr ganz kurz am Abend aus den schützenden Wäldern, früher standen sie in der Dämmerung lange Zeit auf den Wiesen oder Feldern.“

Dieses Thema war auch beim „Tag der offenen Tür“ in der neuen Bezirksstelle aktuell. Viele Jäger und Interessierte schauten vorbei und gratulierten zum gelungenen Heim, das mit Trophäen auch optisch auf die Jagd einstimmt. Wer kommen möchte, sollte sich vorab anmelden. Info auf www.noejagdverband.at/gmuend/info/