„Eissauna“ kommt: Es wird kalt am Gmünder Stadtplatz

Michael Traxler startet gleich mit mehreren Baustellen in seine nun alleinige Geschäftsführer-Tätigkeit im Gesundheitszentrum Gmünd.

So werden aktuell etwa 70.000 Euro in die Hand genommen, um einen starken Fokus auf den Bereich Ganzkörper-Gerätetherapie zu legen: Für April ist der Start mit einer „Cryo-Sauna“ geplant. In dieser Kältesauna wird die Luft mithilfe von Stickstoff auf bis zu -150 Grad Celsius heruntergekühlt. Personen verharren darin in Badekleidung – die Füße in warmen Patschen und der Kopf im Freien – für bis zu drei Minuten. Der Kälteschock soll eine Reihe an erwünschten Reaktionen für die Schmerztherapie, bei Hauterkrankungen oder Depressionen auslösen, wird aber genauso auch für Ziele der Schönheitspflege oder zur Regeneration im Leistungssport genutzt. „Im ambulanten Bereich gibt es etwas Vergleichbares im oberen Waldviertel bisher noch nicht“, freut sich Traxler über eine baldige Alleinstellung. Bezahlt werden muss dafür aktuell als Privatleistung.

Multifunktionale Ordination und Vojta-Therapie

Schon unter Christian Bauer wurden mehrere frühere Wohnungen zu Therapieräumen umgerüstet. Jetzt sind die Arbeiten in der letzten verbliebenen, etwa 75 m² großen Wohnung im geschichtsträchtigen Haus am Stadtplatz 52 angelaufen, nachdem diese aus einem Privatbesitz angekauft worden war. „Sie soll zur multifunktionalen Ordination für wechselnde Professionisten aus dem medizinischen Bereich werden“, sagt der neue Chef. Er kann sich hier Ärzte genauso wie Therapeuten, Diätologen oder Logopäden vorstellen.

Jetzt schon neu anbieten kann er die „Vojta-Therapie“ zur Behandlung von Störungen des zentralen Nervensystems, Haltungs- und Bewegungsapparates vor allem bei Kids – weil zwei Physiotherapeuten mit mehrjähriger Erfahrung in dem Bereich zum Team stießen.

