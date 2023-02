Im Job entlassen: Video belastet nach Streit in Linienbus den Fahrer

Werbung Fasching in der Burgstadt Anzeige FC Heidenreichstein lädt zum Gschnas

Der Fahrer gab nach dem Vorfall gegenüber der NÖN an, von den 14- bis 17-jährigen Asylwerbern angegriffen, aus dem Bus geworfen worden und krankenhausreif getreten worden zu sein. Der Vorfall ereignete sich am Abend des 10. Februar an einer Bushaltestelle in der Schulgasse in Gmünd. Der Linienbus war auf dem Weg nach Schrems.

„Sie traten auf mich ein“ Streit in Linienbus in Gmünd eskalierte: Fahrer landete im Spital

Vorfall in Gmünd Polizei nach Angriff auf Busfahrer: „Jugendliche teilweise geständig“

Der Fahrer sagte, er habe dort gehalten, nachdem die Jugendlichen seiner Aufforderung, die Füße von den Rückenlehnen vor ihnen zu nehmen, nicht nachgekommen seien. Wegen der Weigerung habe er sie des Busses verwiesen. Das einminütige Video wurde offensichtlich von einem der Jugendlichen aufgenommen. Der Fahrer fordert die Jugendlichen darin zwar zum Aussteigen auf, zu hören ist aber auch deren Entschuldigung.

Dienstgeber: "Im Ernstfall die Polizei verständigen"

Einige Sekunden später wird der Busfahrer offenbar handgreiflich, packt einen der Jugendlichen und zieht ihn in Richtung Ausstieg. Auf den letzten Sekunden des Videos ist nichts mehr zu erkennen.

Man habe inzwischen erfahren, wie sich die Situation um die körperliche Auseinandersetzung entwickelt habe, bestätigt der bisherige Dienstgeber die Entlassung des Fahrers. Dieser hätte, so der Dienstgeber, deeskalierend vorgehen müssen. Ein Fahrgast dürfe zudem nur aus bestimmten Gründen vom Verkehr ausgeschlossen werden – diese sehe er in dem Fall allerdings nicht erfüllt. Selbst wenn es zu solch einem Ausschluss komme: Ein Buslenker dürfe einen Fahrgast nie körperlich angreifen, sondern müsse im Ernstfall die Polizei verständigen.

Der betroffene Buslenker war für eine Stellungnahme bisher nicht erreichbar.

