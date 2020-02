Erfolgreich ging für „Die jungen Waldensteiner“ das letzte Jahr zu Ende. Vielversprechend wird auch das neue Jahr – es ist ein Jubiläumsjahr für Georg und Peter Lebinger.

„Wir starten in das fünfte Musikjahr und dazu feiern wir am 16. Oktober ein großes Jubiläumsfest. Das ist zwar noch weit entfernt, aber der Vorverkauf für das Konzert in der Waldensteiner Tennishalle läuft schon sehr gut. Die Hälfte der Karten ist bereits weg“, betont Georg Lebinger. Mit dabei ist auch Schlagersänger Oliver Haidt.

Für die Fans gibt es jetzt schon eine besondere Neuigkeit: Die jungen Waldensteiner haben mit dem Rehbock „Waldi“ ein Maskottchen. „Wir wollten zum Fünf-Jahr-Jubiläum unseren Fans etwas Neues bieten. Da war ein Maskottchen naheliegend“, meinte Georg Lebinger. Die Idee dazu wurde mit einer Marketing-Firma aus Deutschland umgesetzt. Auch der Name des Rehbockes sei mit „Waldi“ sehr bald gefunden gewesen. „Waldi ist im Waldensteiner-Outfit mit Lederhose und Trachtengilet gehalten. In Kürze kommen die neuen Fan-Artikel raus“, verraten Georg und Peter Lebinger. Info: 0664/75080712.