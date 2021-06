Zum Internationalen Tag der Artenvielfalt wurden von der Energie- und Umweltagentur des Landes Wanderungen zu Naturschätzen organisiert: Die Gemeindeau im Naturpark Heidenreichstein und der Naturpark Nordwald in der Gemeinde Bad Großpertholz liegen im Europaschutzgebiet Waldviertler Teich-, Heide- und Moorlandschaft.

Biologe Axel Schmidt führte durch den Naturpark Nordwald. Dort wurde die „Echte Mondraute“ gefunden (re.). Schöbinger-Trauner, Axel Schmidt

In Bad Großpertholz gab es unerwartet sogar eine kleine Sensation zu bestaunen: Während der Wanderung wurde nämlich die „Echte Mondraute“ (Botrychium lunaria) gesichtet – eine seltene Art der Rautenfarne, die in der Region bis dato noch nicht gesichtet wurde und in ganz Niederösterreich extrem selten ist.

Bergmähwiesen voller Artenreichtum. Auch Biologe Axel Schmidt, dessen Mitarbeiterin Helene Strohmayer die Echte Mondraute „quasi entdeckt bzw. bestimmt“ hat, war begeistert vom Fund: „Das ist eine echte Sensation. In unserer Gegend gibt es nur ein paar wenige inoffizielle Nachweise auf diese Pflanze. Dadurch wird die naturschutzfachliche Bedeutung unseres Naturparks und seiner einmaligen Magerwiesen-Standorte noch zusätzlich unterstrichen.“

Rund 15 Teilnehmer wanderten durch die Gemeindeau im Naturpark Heidenreichstein. Horst Dolak, Horst Dolak

– Bei der Führung durch den Naturpark ist er auch darauf eingegangen, welche Bedeutung es hat, artenreiche Bergmähwiesen trotz schwieriger Bewirtschaftung zu erhalten. Nur mit wenig Mahden und ohne Einsatz von Dünger könne die besondere Vielfalt an Blumen, Kräutern und Gräsern, die für eine bunte Blüte sorgt, erhalten werden.

Wenn Moore austrocknen würden. Angelika Ebhart, Moorexpertin und Mitarbeiterin im Naturpark Heidenreichstein, erklärte dort indes, welche besonderen Pflanzen hier wachsen und warum das so wichtig für die Artenvielfalt ist: „Aufgrund der sauren und staunassen Bedingungen im Hochmoor können nur wenige Spezialisten hier überleben. Diese würden verschwinden, wenn die Moore austrocknen würden.“ Franz Maier (Naturland NÖ): „Immer mehr Menschen möchten wissen, was die Natur vor ihrer Haustür so besonders macht und was sie zu ihrem Erhalt beitragen können.“