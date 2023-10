Waldviertel Akademie lud zu Diskussion: Fördert Optimismus Gesundheit?

Titel der Podiumsdiskussion war „Alles wird gut! Fördert Optimismus die Gesundheit?“, moderiert wurde die Veranstaltung von Inge Winder, ehemalige Radio- und Fernsehmoderatorin im ORF. Renée Schroeder ist Biochemikerin und Professorin am Institut für Biochemie der Max Perutz Labs, sie sprach unter anderem über die Verjüngungsdroge der Senolytika, die die alternden Zellen, die sich nicht mehr teilen und meist Krankheiten verursachen, sterben lässt. Bei Tierversuchen habe das bereits gut funktioniert. Der Körper des Menschen sei hingegen zu komplex, es seien zu wenige Stammzellen vorhanden.

Als Simulationsforscher wurde Niki Popper während der Covid-Pandemie einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Am Donnerstag sprach Popper, der auch als Hochschullehrer und Unternehmer tätig ist, in Gmünd über Offenheit und Optionen - und über negative Stimmung bei den jungen Erwachsenen. Er beschäftigt sich in seinen Forschungen damit, verschiedene Modelle miteinander vergleichbar zu machen, also „Comparative Modelling“.

Nach einer Publikumsfrage teilte Popper mit, dass sein Job nicht durch Künstliche Intelligenz ersetzt werden könne, da diese nur Ergebnisse liefere, er diese jedoch erklären und verknüpfen könne. Im Anschluss an die Podiumsdiskussion konnten sich die Gäste bei einem Glas Wein mit Schroeder und Popper austauschen.