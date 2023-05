Ausstieg aus Gas: Gmünder „dm“-Filiale wird umgebaut

Erst im Jahr 2016 standen bei der Drogeriekette „dm“ Umbauarbeiten in der Gmünder Filiale an - im heurigen Sommer ist es wieder so weit. Dahinter steckt das Ziel, dass das Unternehmen bis 2028 einen Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe für den Betrieb der Filialen anstrebt.

Neben einer Überholung des Ladenbildes liegt der Schwerpunkt auf diesem Energieumstieg, laut eigenen Angaben ist der Einbau einer Luftwärmepumpe geplant. „Filialen, die derzeit noch Gas nutzen, werden bei Umbaumaßnahmen vorgereiht, um den endgültigen Gas-Ausstieg zu beschleunigen“, erklärt Andrea Hiotu, Regionsleiterin Nord. Der Umbau läuft demnach von Ende Juli bis Mitte Oktober, die Filiale ist in diesem Zeitraum geschlossen.

Im Zuge der Renovierungsarbeiten 2016 wurde bereits das Friseurstudio um einen zusätzlichen Bedienplatz und ein barrierefreies Kunden-WC erweitert. Personalmangel spürbar, aber entspannterDie Shop-Fläche wurde damals vergrößert, indem das Büro aus dem Verkaufsraum ausgegliedert wurde. Im Sommer berichtete die NÖN darüber, dass Personalmangel im Friseurstudio den Mittwoch als Schließtag bedingt hatte. Die aktuelle Arbeitsmarktsituation sei immer noch spürbar, sagt Hiotu.

Aber: „Erfreulich ist, dass wir das dm-Friseurstudio in der Filiale in Gmünd seit Dezember wieder täglich geöffnet haben. Zur weiteren personellen Unterstützung freuen wir uns weiterhin über Bewerbungen. Zudem bilden wir am Standort laufend Lehrlinge aus.“ Seit der Pandemie sei der „Besucherrhythmus leicht zurückgegangen“, die Bereitschaft in das eigene Wohlbefinden zu investieren, aber gestiegen.

