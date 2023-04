Blasmusikkapelle Hirschbach: Frühjahrs-Konzert mit zwei Solisten

Unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Jürgen Schäfer und Guntmar Müller haben die Musiker im Vereinssaal Hirschbach ein abwechslungsreiches Programm dargeboten. Unter anderem gab es das Stück „Downhill“ zu hören, das das Skirennen auf der Kitzbüheler Streif musikalisch nachzeichnet. Die Blasmusikkapelle Hirschbach hat das Stück auch schon bei der Konzertwertung im Herbst vorgetragen.

Als Solisten betätigten sich Christian Bruckner (Tuba) in „Bombastic Bombardon“ und Klemens Forstner (Saxophon) in „Englishman in New York“. Obmann Jürgen Fischer freute sich, dass viele Besucher der Einladung gefolgt waren und dass es durchwegs positives Feedback zum Programm gab.

BAG-Obmann Karl Stütz übergab eine Ehrenmedaille in Silber für 25 Jahre aktive Musikausübung an David Schäfer und das Marketenderinnenabzeichen in Silber an Sandra Birbach für besonders aktive und treue Mitarbeit in der Musikkapelle über einen Zeitraum von mindestens sieben Jahren. Nach dem Programm gab es als Zugaben noch „Wir Musikanten“ und „Polkafreude“.

Jürgen Fischer (links) und Karl Stütz (rechts) gratulierten David Schäfer und Sandra Birbach zu ihren Ehrungen. Foto: privat

