Im Waldviertel "geht bald die Post ab" .

Die angekündigten Schließungen der Postämter in Schrems, Weitra und Eggenburg erreichen Wien: Der SP-Nationalratsabgeordnete und stellvertretende Gewerkschaftsbund-Landesvorsitzende Rudolf Silvan will das Thema per „parlamentarischer Anfrage“ in den Nationalrat bringen.