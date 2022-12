Wolf vom Fenster aus gesehen: Eine Stunde später war Reh verputzt

Da staunte ein Ehepaar aus Watzmanns am vierten Adventsonntag gegen 10 Uhr vormittags nicht schlecht, als es beim Blick aus dem Fenster ein Reh entdeckt, das offensichtlich von einem Wolf gejagt wurde. Das Paar wollte sofort den Jagdpächter Erich Hofer via Handy verständigen, kam dabei bei einem anderen Fenster im Wohnhaus vorbei – wo es gleich in der Nähe der örtlichen Tischlerei noch einen mutmaßlichen Wolf entdeckte Jagdpächter Hofer machte sich sofort auf den Weg. „Das Reh wurde gleich hinter den Häusern von den Wölfen gerissen. Der Blutspur zufolge haben die Wölfe das tote Tier in den nahegelegenen Wald geschleppt und dort zur Gänze gefressen. Übrig geblieben sind nur ein paar Hautfetzen“, berichtet er.

Ergebnis von DNA-Analyse steht aus, aber: In Bruderndorf gibt es bereits bestätigte Wolfsrisse

Der langjährige Jäger hat sich die Fährten im Schnee genau angesehen. „Es waren drei Wölfe, die sich über das Reh hergemacht haben. Zwei hat man ja gesehen, der dritte dürfte gewartet und dem Reh den Fluchtweg abgeschnitten haben“, meint der Waidmann. Und: „Das heißt, die drei Wölfe haben in nicht ganz einer Stunde ein ganzes Reh mit rund 20 Kilo Lebendgewicht vollkommen verzehrt.“

Die Hautreste des getöteten Rehs wurden dem Wolfsbeauftragten übermittelt. „Vielleicht findet sich eine DNA und man kennt diese drei Wölfe schon“, betont Hofer. Wölfe seien in Watzmanns noch nie gesichtet worden. Es gebe aber immer wieder Vorfälle, die auf ein Vorkommen von Wölfen in diesem Bereich schließen lassen, sagt er: „In der näheren Umgebung, zum Beispiel in Bruderndorf, wurden ja im Herbst Wolfsrisse bestätigt.“

