Dieser Blick auf die Kapelle in Hörmanns bei Weitra vor 30 Jahren zeigt, dass damals die Straße in Richtung Dietmanns noch links an der Kapelle vorbeiführte und rechts das örtliche Schulhaus stand. Heute dient es als Vereinshaus. Die Straße wurde verlegt und führt nun rechts an der Kapelle vorbei, wodurch unmittelbar vor dem Feuerwehrhaus mehr Platz für die Floriani entstand.