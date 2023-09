Weitra: Über 8.500 verkaufte Tickets brachten Schloss-Festival-Rekord

Das Ensemble umfasste, wie berichtet, unter anderen Joesi Prokopetz, Ronald Kuste, Andy Lee Lang, Benjamin Rufin, Tanja Petrasek, Roman Martin, Lukas Weinberger, Elisabeth Blutsch und Lena Poppe. Intendant Peter Hofbauer brachte das Singspiel aus den 1930er Jahren heuer nach Weitra. Regisseur Peter Kratochvil machte daraus eine rasante Komödie im Stil einer Broadway Show mit großen Tanz- und Steppszenen, für die Elisabeth Blutsch bzw. Benjamin Rufin verantwortlich zeichneten. Für Schmunzeln im Publikum sorgten Einfälle wie: „Ich wandere aus – wohin – nach Harbach, da gibt es noch Quartiere.“

Für Bühnen- und Kostümbild war Ilona Glöckel zuständig, die Trachten stammten von Elfi Maisetschläger. Florian Schäfer zeichnete für die musikalische Leitung verantwortlich, Anne Weinberger fürs Maskenbild. Ab 3. Oktober ist die Neuinszenierung von Peter Hofbauer auch im Wiener Metropol zu sehen. Auch für das kommende Jahr wird beim Schloss Weitra Festival schon getüftelt und gearbeitet, gezeigt wird „Die Drei von der Tankstelle“.

2024 spielen Missy May, Ronald Kuste und Vincent Bueno

„Das 'Weiße Rössl' hat in Weitra mit einem Rekordergebnis die Ziellinie erreicht. Ich freue mich, dass wir damit die Spitzenwerte vor der Corona-Zeit sogar noch übertreffen konnten. Damit hat sich wieder einmal gezeigt, dass das Operettenpatent made in Weitra einem vitalen Publikumsbedürfnis entgegenkommt“, wird Peter Hofbauer in einer Aussendung zitiert: „Der Freude an Ohrwürmern und der Lust am Lachen mit einer schwungvollen Mischung aus Singspiel, Lustspiel und Revue. Und so wird auch die Sommerproduktion des Jahres 2024 sein, für die wir bereits Missy May, Ronald Kuste und Vincent Bueno engagiert haben.“

„Mit mehr als 8.500 Zuseherinnen und Zusehern ist es dem Team rund um Intendant Peter Hofbauer und Geschäftsführerin Doris Moser gelungen, auf dem Erfolg des Vorjahres aufzubauen und noch mehr begeisterte Gäste nach Weitra zu locken. Damit hat sich das Festival Schloss Weitra als unverzichtbarer kultureller Höhepunkt des Sommers in der Region etabliert, und wir blicken schon jetzt mit freudiger Erwartung auf die kommende Spielsaison“, sagte Bürgermeister Patrick Layr.