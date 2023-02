Nur noch Restaurant offen: Brauhotel Weitra soll verkauft werden

Für die vergangene Woche wäre plangemäß der Saisonstart im Brauhotel Weitra nach der Winterpause angestanden. Dazu kam es allerdings nur im Restaurant: Das Hotel selbst wird heuer nicht mehr in Betrieb genommen. Das Moorheilbad Harbach als jahrelanger Betreiber des Brauhotels will im Lauf des Jahres die Betriebsführung für das gesamte Haus beenden, die Immobilie soll verkauft werden.

„Auf Kernkompetenzen im Gesundheitsbereich konzentrieren“

Hauptausschlaggebend für diesen Schritt seien nicht wirtschaftliche Gründe, sagt Moorheilbad-Harbach-Geschäftsführerin Viktoria Magenschab. Sondern: „Nach über 20 Jahren Engagement im Brauhotel Weitra wollen wir uns in Zukunft auf unsere Kernkompetenzen im Gesundheitsbereich konzentrieren. Auch im Seminarbereich wollen wir uns auf das moderne Franz Himmer Kongress- und Veranstaltungszentrum fokussieren und hier das Angebot noch ausbauen.“

Ziel ist es, das Moorheilbad Harbach auch im Bereich der privaten Aufenthalte zu stärken.

Das Brauhotel wird seit dem Jahr 2001 mit Personal des Moorheilbades Harbach betrieben. Das in Weitra eingesetzte Personal werde auch in Harbach benötigt, betont Magenschab. Man freue sich, wenn Mitarbeitende ihr Know-how im Moorheilbad Harbach einbringen.

Zentrales Haus mit mehr als 500-jähriger Tradition

In der historischen Braustadt Weitra, aus der bereits für das Jahr 1321 ein Brau- und Absatzmonopol dokumentiert ist, gab es einst mehr als 30 Brauereien.

Das heutige Brauhotel zentral am Rathausplatz geht zumindest auf das Jahr 1499 zurück und war damals im Adelsbesitz, 1622 wurde es schließlich zum herrschaftlichen Hofbräuhaus. Im Jahr 1805 ging es an die Familie Riederer über, 1912 an die Familie Pöpperl, die hier bis zur Mitte der 1960er Jahre das Weitra Bräu braute und dann an den heutigen Standort vor das Stadttor übersiedelte.

Der Braugasthof am Rathausplatz stand still, bis er von der Brauhotel Weitra GmbH erworben und 1988/89 nach umfassender Revitalisierung als Gastronomie- und schließlich Hotelbetrieb mit 60 Betten und eigener Gasthausbrauerei wieder eröffnet wurde. Im Jahr 2001 übernahm das Moorheilbad Harbach schließlich die Betriebsführung.

Verkaufsprozess soll bald anlaufen

Nun sei man mit der Besitzgesellschaft übereingekommen, die Betriebsführung im Laufe des Jahres zu beenden, sagt Viktoria Magenschab. Die Brauhotel Weitra GmbH habe sich entschieden, das Brauhotel zu verkaufen. Der Verkaufsprozess solle bald starten.

Zum kompletten Stillstand werde es im Haus durch die vorläufige Fortführung des Betriebes im Restaurant nicht kommen, betont die Moorheilbad-Geschäftsführerin, „die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich, Gäste bewirten zu können“.

