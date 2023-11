Libowitzky und Hauer: Die Gmünder Duracell-Männer werden 75

NÖN: Die Einstiegsfrage, wer der Schlimmere war, hat sich im Vorgespräch zerschlagen. Ihr wart, obwohl gleich alt, nicht gemeinsam in der Schule.

Gottfried Libowitzky: Nein, waren wir nicht. Wo bist denn du zur Schule gegangen?

Hubert Hauer: Ich komme aus Wielings bei Eisgarn, ging im Dorf zur Volksschule und dann zur Aufbaumittelschule Horn. Danach war ich 14 Jahre im Pharmabereich der Chemie Linz AG in der Herstellung von Rohsubstanzen tätig, absolvierte im Abendstudium parallel dazu die Chemielaboranten-Lehre. Die AG wurde dann wegen der Verstaatlichten-Krise zerschlagen, ich ging 1981 nach Wien zum Finanzamt für Körperschaften, wurde 1987 auf eigenen Wunsch ans Finanzamt Gmünd versetzt, verlegte den Lebensmittelpunkt hierher.

Libowitzky: Ich war immer ein Gmünder (lacht). Nach Gym-Matura und Bundesheer begann ich das Studium in Graz, war in heute unvorstellbaren neun Semestern fertig. Das geht jetzt technisch nicht mehr. Wir hatten das Glück, die neue Studienordnung praktisch auszuprobieren. In den Labors wurde viel experimentiert, wir waren mit nur 36 Leuten pro Jahrgang eine größere Schulklasse. Daher haben wir heute enge Kontakte, treffen jährlich zusammen. Von Graz ging es für zweieinhalb Jahre in die Alte Hofapotheke nach Salzburg. Das war eine Traumzeit. In der historischen Apotheke fragt dich jeder, ob schon der Mozart hier eingekauft hat – was auch stimmt. Dank eines großzügigen Chefs konnte ich nebenbei am Mozarteum als außerordentlicher Hörer Chorleitung und Oratorienkunde studieren. Dadurch habe ich in sechs Ensembles gesungen, wir waren fast jeden Abend woanders singen. Dann rief der Vater: „Es wird Zeit, die Lehr- und Wanderjahre zu beenden.“ Als ich heimkam, war er 64.

Jetzt seid ihr bald 75 und noch hoch aktiv – fast wie Duracell-Männer. Hättet ihr euch mit 40 vorstellen können, mit 75 das zu tun, was ihr heute tut?

Libowitzky: Bei uns gibt es die Möglichkeit, die Konzession zu halten, solange man gesund ist. Daher bin ich seit dem 65er theoretisch in Pension, arbeite aber noch im Volldienst, mache den Großteil der Wochenend- und Nachtdienste. Vor 14 Tagen war ich noch auf einer Fortbildungs-Veranstaltung in Südtirol. Es ist meine Verantwortung, am Ball zu bleiben.

Hauer: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt macht man sich keine Gedanken, wie lange man wo dabei sein wird. In der Politik kannst du es selber nicht sehr beeinflussen – der Werdegang hängt von vielen Faktoren ab.

Libowitzky: Beim ersten Antreten im Gemeinderat weißt du nicht, dass du in der nächsten Periode Vizebürgermeister bist – oder in deinem Fall Stadtrat.

Hauer: Das stimmt. 1995 hat sich die politische Landschaft in der Stadt massiv verändert, die Karten wurden durch das Ausscheiden von Alfred Drach (SPÖ; Anm.) als Bürgermeister komplett neu gemischt.

Libowitzky: Ich hatte zwei Jahre davor kurzfristig den Parteiobmann von Stadtrat Schuh übernommen. 1995 verlor die SPÖ dann die absolute Mehrheit, die FPÖ hatte plötzlich vier Mandate: Ich wurde überall darauf angesprochen – die einen wollten, dass wir uns die Chance auf die Wende nicht entgehen lassen, die anderen sagten, „du wirst doch nicht so wahnsinnig sein und mit den Freiheitlichen zusammengehen“. Diese sechs Wochen waren eine der härtesten Zeiten meines Lebens, mit permanenten Sitzungen und Verhandlungen, schlaflosen Nächten. Die Entscheidung fiel am Tag vor der konstituierenden Sitzung: Die Abstimmung in der Fraktion fiel dann aber relativ klar für die Große Koalition aus – und dafür, auf den Bürgermeister zu verzichten. Es war gut so, wir hätten in einem halben Jahr Neuwahlen gehabt. Innerhalb der FPÖ wurde schon im ersten Jahr gestritten.

Hohe Aktivität im etwas höheren Alter: Ist das eher Belastung oder ein Jungbrunnen?

Libowitzky: Wer rastet, der rostet.

Hauer: Absolut. Ich bin der Überzeugung, dass es geistig und körperlich fit hält. Man lässt sich ganz einfach nicht gehen.

Libowitzky: Vormittags im Gasthaus zusammensitzen und gescheit reden, nachmittags maximal ein Spaziergang, viel Zeit zuhause… das könnte ich mir nicht vorstellen.

Hauer: Wohin sollte das führen? Die Vorstellung schreckt mich ehrlich gesagt ab. Ich habe einen Tagesablauf wie in einem normalen Beruf, bin täglich am Vormittag hier im Büro. Dazu verteilen sich Termine auf den Rest des Tages. Eine kleine Freude des Alters ist es für mich aber, ohne nachzudenken, ob man es sich leisten kann, einfach zusammenzupacken, wegzufahren, eine Woche voll abzuschalten und zu genießen.

Libowitzky: Am Montag nach einem Wochenenddienst steht mir meines Erachtens das Relaxen zu: Ich dreh um 18 Uhr den Schlüssel um – und bin draußen im Solebad beim Stammgast-Aufguss (lacht). Ich habe meine Fixtermine am Abend, gehe Tennisspielen, solange der Körper es aushält, lese viel, löse Rätsel auf, bin kulturell unterwegs. Das hält jung, auch geistig.

Was macht Lokalpolitik aus?

Libowitzky: Sein Leben (lacht).

Hauer: (lacht) Gute Lokalpolitik macht aus, dass gemeinsam Dinge bewegt werden, es gegenseitiges Vertrauen und Zusammenarbeit gibt. Wie es nun in der zweiten Periode in Gmünd läuft, ist echt ein Gewinn und macht Freude. Wir besprechen Projekte und die Umsetzung, dann stehen wir dazu.

Libowitzky: Es steigert die Lebensqualität, wenn man sich aufeinander verlassen kann, auch zwischen den Fraktionen. Daher hat auch die Chemie zwischen Otto (Altbürgermeister Opelka; Anm.) und mir gestimmt. Zwischen dir und Helga (Bürgermeisterin Rosenmayer; Anm.) stimmt sie genauso. Das ist das Um und Auf in der politischen Zusammenarbeit.

Wie verfolgt ihr die „große Politik“ mit?

Libowitzky: Mit großen Sorgen.

Hauer: Ich auch.

Libowitzky: Dieses populistische Theater, nicht mehr zukunftsorientiert… furchtbar. Keiner gönnt dem anderen den Erfolg. So viel, das jetzt getan werden müsste, scheitert an ganz einfachen Dingen. Man sollte mehr miteinander reden, als sich medial auszurichten.

Hauer: Die Politikverdrossenheit führt dazu, dass Leute, die es könnten, sich nicht zur Verfügung stellen. Dann steht die zweite, dritte Garnitur vorne.

Libowitzky: Otto und ich haben uns manchmal unter vier Augen besprochen, vielleicht mit einem Fachmann dazu, und uns dann darauf geeinigt: Er bringt es bei seinen Leuten durch, ich bei meinen. Mit den Handys und Apps wird heute viel Schindluder betrieben. Hab ich das notwendig, mich beflegeln zu lassen, nicht einmal im Wirtshaus einen Satz sagen zu dürfen, weil vielleicht wieder wer mit dem Handy aufnimmt? Dann macht einer vom rechten oder linken Rand einen Rülpser, schon laufen ihm die Leute zu, auch wenn gar keine Substanz dahinter ist.

Hauer: So ist es.

Was werdet ihr tun, wenn ihr einmal nicht mehr tut, was ihr heute tut?

Hauer: Dann habe ich etwas mehr Zeit für meine Jagd in Altmanns und Breitensee – und für zwei Liegenschaften, die sowieso herausfordernd sind.

Libowitzky: Man lebt nicht ewig, muss gewisse Dinge rechtzeitig regeln. Es wird irgendwann die Weichenstellung kommen, dass ich die Apotheke in andere Hände gebe. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber das läuft mir nicht davon, solange ich halbwegs gesund bin: Momentan geht’s mir gut.

Wird es bei der Gemeinderatswahl 2025 noch einmal eine Liste mit Hubert Hauer geben?

Hauer: Der Plan ist, dass ich nicht mehr dabei bin.

Wie habt ihr Gmünd von früher in Erinnerung?

Hauer: Beim Heimfahren aus Linz kam ich durch Gmünd. Das hat es in keiner Stadt mehr gegeben, aber hier bist du am Stadtplatz noch über Kopfsteinpflaster gefahren. Die Autos waren da ja auch noch nicht besonders. Ich fragte mich immer, warum man das nicht ändert.

Libowitzky: Als ich aufgewachsen bin, war der Stadtplatz überhaupt noch eine „Sand-gstättn“. Wir sind Dreiradler-Rennen zur Kirche runtergefahren, so wenig Verkehr war da. Bei jedem Wolkenbruch hatten wir den Gatsch im Keller.

Was waren die großen Zäsuren für die Stadt Gmünd?

Libowitzky: Gmünd hatte im 20. Jahrhundert eine der spannendsten Geschichten in Österreich. Ich bin 500 Meter neben dem Eisernen Vorhang aufgewachsen und war 40 Jahre lang nicht drüben. Die Öffnung der bis dahin toten Grenze 1989 war ein Riesenschritt, auch psychisch. Obwohl es auch danach nicht einfach war, konnten wir vieles realisieren – schon in der Ära mit Otto Opelka. Ein Meilenstein war die Spitals-Übergabe an das Land im letzten Moment, oder dass wir das Sole-Felsen-Bad holten. Da gab es viele Verhandlungen, von denen viele nichts wussten.

Hauer: Genau. Der Standort hätte ja ganz woanders sein sollen.

Libowitzky: Auch jetzt passiert viel mit den Mitteln, die halt zur Verfügung sind. Politik ist eben die Kunst des Machbaren. Bei den Schulsanierungen hofften wir, eine Sporthalle auf die Beine stellen zu können. Die Finanzmittel fehlten. Genauso gab es für den Sparkassensaal super Ausbaupläne, um die mir leid ist. Oder das hier (zeigt zur 2008 verkauften Meridian-Passage): Wir hatten ein gutes Konzept, wurden aber von einer Seite boykottiert. Das trifft mich heute noch. Das sind vertane Chancen, die kommen nie wieder.

Hauer: Ein Meilenstein ist auch, dass es gelungen ist, die Stadtteile zu einen. In Gmünd gab es ja alles doppelt – Sportvereine, Feuerwehr, Polizei. Die Fusionen hatten Hand und Fuß. Ohne Fusion der Fußballer wäre der Weg des SV-Platzes zur Sportstätte mit zukunftsorientierter Nutzung unmöglich gewesen. In solcher Lage kriegt du heute nicht einmal mehr die Widmung. Es soll wirklich etwas für die Bevölkerung sein.

Wie seht ihr die Zukunft der Stadt?

Libowitzky: Das anhaltende Bevölkerungsminus durch das Geburtendefizit macht mich sehr betroffen. Aber ich bin ein lebensoptimistischer Mensch, auch das hält jung.

Hauer: Die Kommunalpolitik kann nur in dem Sinn, wie wir jetzt die letzten 25, 30 Jahre gearbeitet haben, weiterarbeiten, und schauen, dass die Stadt attraktiv bleibt. Dann wird sich der eine oder andere für ein Leben hier entscheiden. Der springende Punkt ist aber die Franz-Josefs-Bahn. Wenn ich in einer oder eineinhalb Stunden in Wien bin, dann passt das – aber über zwei Stunden?

Libowitzky: Ich war in der Unizeit schneller öffentlich in Graz als heute. Das kann’s nicht sein.

In der Vorstellung des ÖBB-Rahmenplans bis 2029 kam die FJB als Randnotiz vor: Der Baustart für den abschnittsweisen zweigleisigen Ausbau wurde um drei Jahre verschoben. Wenig überraschend nach allem, was sich in Sachen FJB seit Jahrzehnten abspielt.

Hauer: Und das darf nicht sein. Sie versprechen uns bei jeder Gelegenheit, dass bei der FJB was getan wird, es geschieht nur nicht. Die Franz-Josefs-Bahn muss attraktiver werden!

Libowitzky: Das Einzige, was derzeit ein Thema ist, ist der Ast nach Horn. Das bringt uns Nüsse. Die Horner haben eh nur eine Dreiviertelstunde runter.

Hauer: Richtig.

Libowitzky: Zur Zeit des Eisernen Vorhanges hatten wir drei internationale Tagesverbindungen von Wien nach Prag und Berlin – ohne Umsteigen. Und jetzt, wo alle vom öffentlichen Verkehr reden? Keine. Was ich für die Zukunft noch hoffe: Vielleicht bekommen wir doch noch die Landesausstellung. Dass das 2017 trotz vorbildlichen Inputs aus der Region nicht gelang, war ein großer Wermutstropfen. Dass eine solche Aufbruchsstimmung noch einmal erzeugt wird, wäre wichtig.

Zur Person

Hubert Hauer ist seit über 33 Jahren im Gemeinderat, darunter 28 Jahre als Finanzstadtrat. Vor der Wahl 2015 wurde er aus der Kandidatenliste der SPÖ geboxt, er stellte die Bürgerliste AfG auf die Beine und holte ein Mandat. Damit trat Hauer als Vizebürgermeister in eine Koalition mit ÖVP & FPÖ ein, die ÖVP stellt seither mit Helga Rosenmayer die Bürgermeisterin. 2013 wurde Hauer als Teamleiter am Finanzamt Gmünd pensioniert.

Gottfried Libowitzky war 27 Jahre (bis 2015) lang ÖVP-Gemeindeparteiobmann, 1990 bis 2013 für die ÖVP im Gemeinderat, davon 18 Jahre als Vizebürgermeister – den Großteil davon an der Seite von Bürgermeister Otto Opelka (SPÖ). Die Apotheke am Stadtplatz, seit 1870 in Familienbesitz, übernahm er 1978. Libowitzky ist zudem seit Jahrzehnten Leiter von MGV, Kammerchor und Kammerorchester Gmünd.