Frau erlitt nahe Heidenreichstein Bisswunden: Hundehalter verurteilt

Einen Rüden, zwei Welpen und deren Mutter der italienischen Hunderasse „Cane Corso“ führte ein Mann am 4. Oktober 2021 auf einem öffentlichen Güterweg in Motten (Gemeinde Heidenreichstein) aus. „Auf einer großen Wiese ließ ich die Hunde frei, dass die Welpen ein bisserl spielen können. Plötzlich begannen sie zu laufen. Ich hinterher und dann sah ich schon das Gerangel meiner Hunde und einer Frau mit ihrem Vierbeiner“, schilderte der Hundehalter (68) nun vor Gericht. Er gab zu: „Es war ein Fehler, meine Hunde von der Leine zu lassen, aber es hat zuvor noch nie Probleme gegeben. Sie hörten nicht mehr auf mich.“

„Es war furchtbar. Die Hunde waren riesig, groß wie Doggen, bellten und umzingelten uns. Allein der Welpe war so groß wie mein ausgewachsener Retriever-Collie. Ich warf mich dann schützend auf meinen und wehrte den angreifenden Hund ab, dabei habe ich einige Bisswunden an Armen und der rechten Brust, davongetragen“, schilderte die verletzte Hundehalterin. Sie habe extreme Angst gehabt und getraue sich seit dem Vorfall nicht mehr allein ins Freie: „Ich bekomme Panikattacken. Ich dachte damals wirklich, wir kommen nicht mehr lebend nach Hause.“

Der geständige Hundehalter wurde zu sechs Wochen bedingt verurteilt, und er muss Schmerzensgeld zahlen.

