Erste Heimbewohner sind im Bezirk Gmünd geimpft .

Jetzt sind auch im Bezirk Gmünd die ersten Bewohner und Mitarbeiter in den Pflege- und Betreuungszentren gegen den Corona-Sars-2 Virus geimpft. Gestartet wurde mit der Impfung am 19. Jänner in Litschau und Schrems.