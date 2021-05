Groß war die Erleichterung in Teilen der Bevölkerung und bei Medizinern, als in der vorigen NÖN von besseren Impfstoff-Zugängen für niedergelassene Ärzte die Rede war. Jetzt stellt der Weitraer Praktiker Khalid Jadalla ernüchtert fest: „Wir kriegen keinen Impfstoff und müssen unsere Patienten ständig vertrösten.“ Er spricht von einer „unzumutbaren Situation für alle Beteiligten“.

Es gehe speziell um den Impfstoff von Johnson & Johnson, der von Ärzten bei der Bundesbeschaffungsagentur bestellt werden soll. „Das geht nicht. Wir dürfen maximal fünf Pakete Impfstoff bestellen, das Minimum sind drei Pakete“, ist Jadalla verärgert. Die Info der Ärztekammer über aktuelle Liefertermine helfe nichts: „Die Mengen sind so gering und innerhalb ganz weniger Minuten weg. Ich habe es noch nicht geschafft, eine Bestellung abzugeben, viele meiner Kollegen auch nicht.“

Für ihn sei die Situation sehr belastend

„Täglich melden sich Patienten, die von mir geimpft werden wollen. Viele haben auf das Johnson & Johnson-Serum gewartet, man braucht ja hier nur eine Impfung. Andere wiederum wollen nicht in ein Impfzentrum, sondern vom Arzt ihres Vertrauens geimpft werden. All das hat seine Berechtigung. Nur das Vertrauensverhältnis leidet massiv, wenn man etwas verspricht und dann nicht halten kann“, stellt Jadalla klar: „Wir Ärzte sind bestens gerüstet und könnten auch mit anderen Impfstoffen impfen, aber auch diese bekommen wir nicht.“ Bettlägerige Patienten würden um die Impf-Chance umfallen. „Das ist aber eine wichtige Säule der Impfstrategie.“

Auch die gelben Impfpässe, in denen Corona-Impfungen eingetragen werden, können nicht mehr bestellt werden. „Es sind ja viele schon geimpft und wollen das auch bestätigt haben, um eine Art Dokument für einen Gasthausbesuch oder einen Urlaub zu haben“, erklärt Jadalla. Eine Alternative sei dazu ein Ausdruck aus der ELGA-Impfliste des Patienten. „Diese Bestätigung bekommen meine Patienten kostenlos.“ Wer über eine Handysignatur verfügt, kann sie sich selbst ausdrucken.

Antikörper-Tests gefragt

Die „3G“, die gewisse Freiheiten bringen, führen zu einem weiteren Ansturm auf Arztpraxen. „Viele wollen einen Antikörper-Test, dazu ist eine Blutabnahme erforderlich“, erklärt der Arzt. In seiner Ordination sei die Anzahl um mehr als das Doppelte gestiegen. Er schiebt auch Termine an Nachmittagen ein. „Ein derartiges Attest benötigen etwa Covid-Genesene, um belegen zu können, dass sie ausreichend geschützt sind. Nur damit haben sie das ‚Genesen‘ für den Eintritt im Gasthaus & Co. erfüllt“, erklärt Jadalla. Die Antikörper-Tests muss der Patient selber bezahlen. „Das nehmen aber alle, die das wollen, auch in Kauf.“