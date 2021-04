NÖN: Jeder NÖ Bezirk soll ein Impfzentrum bekommen. Gibt es eine Änderung für die gut organisierte Impfstraße in Gmünd?

Christoph Preißl: Niederösterreich erfindet gerade das Rad mit Ecken und neue Impfstraßen. In Gmünd wird die optimal laufende Impfstraße abgebaut, neu ausgeschrieben und dann wieder neu aufgebaut. Damit alle Impfstraßen in Niederösterreich gleich aussehen, werden zwischen 75 und 90 Mio. Euro aufgewendet. Wer dafür verantwortlich ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ein Schlag ins Gesicht aller, die sich voll und ganz für diese Sache einsetzen.

Wer wird diese neuen Impfzentren betreiben?

Preißl: Darüber gibt es keine Information. Wir wissen nur, dass die mRNA -Impfstoffe aus den Ordinationen der niedergelassenen Ärzte, die impfen, abgezogen und in die Impfstraßen gebracht werden. Den Ärzten steht dann nur mehr, wenn überhaupt, der Impfstoff AstraZeneca zur Verfügung. Bisher weiß niemand, wer die neue Impfstraße dann betreiben wird. Fakt ist, dass eine gut funktionierende Struktur mit Brechstange und Vorschlaghammer zerstört wird. Das sehe ich vollkommen unpolitisch.

Gmünd Impfstraße & Impfzentrum bald parallel

Noch dazu hätten wir in der bisherigen Gmünder Impfstraße noch ausreichend Kapazitäten und könnten durchaus 2.000 Personen pro Woche impfen. Auch in den Ordinationen der Ärzte gibt es noch Kapazitäten. Außerdem stehen weitere Ärzte zur Verfügung, die bei Bedarf impfen würden. Wir wären also im Bezirk Gmünd rasch am Ziel. Wir bemühen uns wirklich sehr. Es ist perfekt organisiert, Pharmazeuten bereiten die Impfungen vor.

Ich weiß wirklich nicht, warum man so drüber fährt. Vielleicht funktioniert es in anderen Bezirken nicht so gut.

Was passiert mit den bereits Geimpften, die jetzt auf ihre zweite Teilimpfung warten?

Preißl: Jene, die einen Termin in der Gmünder Impfstraße haben, werden ihre zweite Impfung auch bekommen. Das hoffe ich auch für jene Patienten, die bei niedergelassenen Ärzten zum zweiten Mal geimpft werden sollen. Würde das nicht passieren, dann wären unter Umständen sogar Menschenleben gefährdet.