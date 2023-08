Grund zum Feiern: 100 Jahre Aeroklub mit Flugshow

Interessierte können Flugzeuge aus nächster Nähe betrachten und in die Lüfte aufsteigen: Rundflüge mit der Cessna oder Z43 sind von 8 bis 11 Uhr möglich. Um 11 Uhr wird eine Gedenktafel zur Gründung des Aeroklubs feierlich enthüllt.

Von 13 bis 17 Uhr kann man sich auf viel Spannung und Abenteuer freuen. Piloten der tschechischen Armee zeigen ihre Künste in Militärflugzeugen wie JAS-39 Gripen, die C11 (ehemalige Jakowlew Jak-11) aus dem Militärinstitut und alle Zlín-Flugzeuge sind zu bewundern. Der Auftritt der Fluggruppe Follow-me, die mit Zlín-Flugzeugen aus Zábřeh in Mähren fliegt, verspricht spektakulär zu werden. Petr Jirmus zeigt seinen Kunstflug, es gibt Fallschirmsprünge, Überflüge mit Z37A und Adrenalinakrobatik auf Segelflugzeugen. Interessant ist auch der Stearman-Doppeldecker PT-17 und das zweimotorige Flugzeug PA60. Zum Abschluss kann man vor Einbruch der Dunkelheit Rundflüge in romantischer Atmosphäre genießen.

Foto: privat, PajaIFS

Mehr dazu auf: www.kudyznudy.cz