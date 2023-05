Schremser Hofladen: Verein will Betrieb stemmen

Die Schremser Stadtführung wollte im Zuge der Revitalisierung des früheren Schulgebäudes in der Schulgasse 4 regionale Nahversorgung zurück ins Zentrum bringen. Jetzt nimmt die Vision Hofladen allmählich Form an: Mehrere Erzeugende wollen sich zu einem Verein zusammentun, der den Hofladen inklusive zusätzlichem Selbstbedienungs-Bereich ab Herbst führen will.

Pächtersuche: Eine Bewerbergruppe blieb übrig. Die denkmalgeschützte Immobilie, in der mit Zugang über den Kirchenplatz auch Bücherei und Museum untergebracht sind, steht wie berichtet im Besitz der Stadtgemeinde Schrems. Im Dezember 2022 hatte der Gemeinderat Aufträge für Sanierungsarbeiten über mehr als 100.000 Euro genehmigt, zugleich war die Suche nach potenziellen Betreibern für einen Hofladen im Zentrum – ein zentrales Anliegen aus der Bevölkerung – angelaufen (Vision für Hofladen: Stadt sucht Betreiber). Zwei infrage kommende Bewerbungen habe es für die Verpachtung zu den reinen Betriebskosten im ersten Jahr gegeben, berichtet Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) nun auf NÖN-Nachfrage, einer habe seine Bewerbung „im letzten Moment“ zurückgezogen.

Übrig blieb demnach eine Gruppe von regionalen Produzenten um Markus Anibas vom „Hofkollektiv Waldviertler Eden“, das in der Heidenreich-steiner Katastralgemeinde Guttenbrunn eine Bio-Kreislaufwirtschaft betreibt. Der Verein soll in der nächsten Gemeinderatssitzung als Betreiber vorgeschlagen werden.

„Konkurrenz zu Supermärkten, nicht zu regionalen Betrieben.“ Ziel für den in Entstehung befindlichen Verein ist es laut Markus Anibas, „regionale Betriebe und kleinstrukturierte Landwirtschaft zu fördern. Wir sehen uns in Konkurrenz zu den Supermärkten, aber nicht zu den regionalen Betrieben – mit ihnen möchten wir uns vielmehr zusammentun.“ Erhältlich sein soll hier eine große Bandbreite an frischen Produkten von Obst und Gemüse über Backware und Nudeln bis zu Milchprodukten und Fleisch, auch Hygieneprodukte sind vorgesehen. Anibas: „Biologisch wäre für uns wichtig. Was biologisch nicht lieferbar ist, sollte zumindest regional aus dem Umland sein.“ Über Partner sollen auch Südfrüchte kommen.

Regional und saisonal, das ganze Jahr über. Markus Anibas spricht von etwa zehn Lieferanten aus dem Großraum Gmünd-Schrems-Heidenreichstein, die beim Aufbau des Ladens mithelfen, sich als „Gründungsmitglieder“ im Verein finanziell beteiligen und zumindest in der Anfangsphase auch das Personal für den Betrieb im Shop stellen wollen. Zusätzlich gebe es bereits um die 20 Partner, die nur zuliefern wollen. Das ganze Jahr über soll im Hofladen auch saisonales Gemüse angeboten werden – im Winter eben Kartoffel, Kraut, Rüben oder Salate aus dem Folientunnel.

Die Idee der Stadtführung war wie berichtet, in der linken Gebäudehälfte einen Hofladen mit Bedienung und in der rechten Hälfte einen davon abtrennbaren Selbstbedienungsbereich einzurichten. Der Verein denkt aktuell die Öffnung im Bedienbereich an drei Wochentagen zu jeweils drei Stunden an. Der Selbstbedienungsraum mit einem digitalen Kassen- und Verrechnungssystem sowie Option zur Kartenzahlung soll tagsüber – auch an Wochenenden – offen stehen, ausschließlich Produkte von Vereinsmitgliedern im Sortiment haben.

Sommermarkt vor der tatsächlichen Eröffnung. In den Geschäftsflächen wurde wie berichtet im Winter bereits gearbeitet. „Der Putz kam herunter, Ziegel wurden teilweise ausgetauscht, Mauern trocken gelegt“, sagt Bürgermeister Müller. Die Sanierungsarbeiten an sich sollen über den Sommer erfolgen, „wir warten dazu noch auf einzelne Entscheidungen des Denkmalamtes“. Sobald das Zeitfenster für die mögliche Öffnung Form annimmt, soll sich laut Markus Anibas auch der Verein gründen, „die Positionen sind bereits abgedeckt, wir wären startklar“.

Zur Einstimmung und zum Kennenlernen der Mitglieder und ihrer Produkte ist für den Sommer ein Markttag geplant. Als Schauplatz wird für Anfang August ein Bereich des Hauptplatzes ins Auge gefasst.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.