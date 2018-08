Nachdem in der Vorwoche sechs Schafe in der Marktgemeinde Bad Großpertholz (Bezirk Gmünd) gerissen wurden und sich mittlerweile sechs Fälle in der Nachbargemeinde Langschlag (Bezirk Zwettl) anhäuften, wurden in der Nacht auf 7. August unweit davon in Bruderndorf noch einmal fünf Schafe gerissen. Zwei weitere Schafe verschwanden nach Auskunft der Jagdpächter aus der Gemeinde Bad Großpertholz spurlos.

Gmünds Bezirksjägermeister Ernst Strasser fühlt sich in seinen früheren Prognosen und Warnungen bestätigt: „Es sind erst die ersten Anzeichen dafür, dass wir einfach zu viele Wölfe haben. Der Höhepunkt ist noch lange nicht erreicht. Die Angriffe der Wölfe werden sicherlich mehr.“ Er sieht die Politik in der Pflicht, endlich tätig zu werden.