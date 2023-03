Vandalismus bei Bushaltestellen an sechs Schauplätzen

In Gmünd fielen einige Elemente der rundum verglasten Bushaltestelle beim Mühlgassen-Parkplatz der Zerstörungswut zum Opfer, genauso krachte es an einer Seite der Bushütte in der Lagerstraße (Gmünd-Neustadt).

An drei Standorten tobten sich die Unbekannten indes im Gemeindegebiet von Schrems aus, bei der Bushaltestelle an der B30 in Langegg, beim Waldviertler Wohnpark und beim Busbahnhof in der Stadt Schrems. Die Stadtgemeinde beziffert die hier entstandenen Schäden durch geborstenes Glas im Bereich von 2.000 Euro. „Wer für die Vandalen-Akte verantwortlich ist bzw. wie viele Personen beteiligt waren, konnte derzeit noch nicht eruiert werden“, heißt es in einer Aussendung, in der Zeugen gebeten werden, sich an die nächste Polizeiinspektion zu wenden.

Entlang der B5 zwischen Heidenreichstein und Pfaffenschlag wurde ebenfalls in der Nacht auf 17. März eine Bushütte zum bereits zweiten Mal binnen weniger Wochen heimgesucht.

