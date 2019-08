Beide Schauplätze liegen in unmittelbarer Grenznähe zu Tschechien. In Schlag (Stadtgemeinde Litschau) bedienten sich die bislang Unbekannten am Audi A4 einer Frau aus dem Hollabrunner Bezirk, der auf einem Parkplatz vor dem Feuerwehrhaus abgestellt war. Sie schlugen am Samstag im Zeitraum zwischen 13 und 19.30 Uhr laut Polizei mit einem noch unbekannten Gegenstand die Seitenscheibe der linken hinteren Fahrzeugtür ein, stahlen einen im Fußraum der Rücksitze abgelegten braunen Lederrucksack mit verschiedenen Dokumenten und 150 Euro Bargeld darin.

Die Polizei vermutet, dass die gleichen Täter im nahezu selben Zeitraum auch in Grametten (Gemeinde Reingers) zugeschlagen haben. Hier brachen sie mittels eines spitzen Werkzeuges und Körperkraft das rechte Dreiecksfenster eines Mitsubishi Pajero mit Wiener Kennzeichen auf, durchsuchten laut Polizei den Inhalt (vor allem Bekleidung) – ob wirklich etwas davon mitgenommen wurde, das steht demnach noch offen.