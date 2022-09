Mit "Spielgeld" bezahlt: Heidenreichsteiner als Betrüger ausgeforscht

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der 28-Jährige gab zu, Falschgeld im Wert von insgesamt 1.000 Euro im Internet bestellt zu haben. Die 100 Zehn-Euro-Scheine wurden als „Spielgeld“ angepriesen.

Laut Polizei kaufte er damit in einem landwirtschaftlichen Selbstbedienungsladen in Langegg Waren ein und wechselte auch das Falschgeld gegen echtes Geld aus der dort aufgestellten Kassa. Es wurden vier gefälschte Zehn-Euro-Noten in der Kassa hinterlegt.

Aufgrund von Videoaufzeichnungen gelang den Polizeibeamten die Ausforschung des Beschuldigten. Die Totalfälschungen der Banknoten wurden sichergestellt.

Der 28-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.