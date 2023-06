In Leitplanken gekracht Schwarze Katze brachte Pech: Hubschrauber-Einsatz im Waldviertel

Der Notarzt-Hubschrauber musste nach Heidenreichstein gerufen werden. Foto: Gerhard Gruber

D er Notarzt-Hubschrauber musste am Vormittag des 12. Juni an die B30 bei Heidenreichstein gerufen werden: Eine Katze war in den Motorroller eines 55-Jährigen gelaufen.

Das Unglück ereignete sich am Montag, als der Motorroller-Lenker aus dem Bezirk Gmünd kurz nach 8 Uhr auf der B30/Schremser Straße in Richtung Heidenreichstein unterwegs war. Im Bereich zwischen der Discothek Ypsilon und den Teichen sei eine schwarze Katze vom „Willkommen-Platz“ rechts unmittelbar vor sein Vorderrad gelaufen, berichten Unfallzeugen laut Polizei. Der Mann habe demnach das Tier überfahren, sei mit dem Motorroller ins Schleudern und zu Sturz gekommen – und dabei gegen einen Steher des an dieser Stelle montierten Leitplanken gekracht. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte und Notarzt vor Ort wurde der 55-Jährige mit dem Notarzt-Hubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Das weitere Schicksal der schwarzen Katze ist indes ungeklärt: Sie konnte laut Polizei nicht aufgefunden werden. - Die B30 war im Bereich der Unfallstelle zwischen 8.45 und 9.45 Uhr für den Verkehr gesperrt.