In Waldnähe Groß-Radischen: Nächtlicher Flurbrand, der bald gelöscht werden konnte

In Groß-Radischen kam es zu einem Flurbrand in Waldnähe. Foto: privat

E rst vor wenigen Tagen beschäftigte ein Flurbrand an der Franz-Josefs-Bahn bei Hoheneich, der sich zum Waldbrand ausdehnte, Einsatzkräfte aus dem Bezirk Gmünd. In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Groß-Radischen zu einem Brand in der Vegetation. Der konnte zum Glück aber klein gehalten werden.

Gegen 23.30 Uhr ging bei der Feuerwehr die Alarmierung ein, dass es in Groß-Radischen zu einem Flurbrand gekommen ist. Der Flurbrand brach laut Feuerwehr auf einem kleinen Stück Wiese in Waldnähe aus. Die vier Feuerwehren Eisgarn, Eggern, Groß-Radischen und Heidenreichstein waren an den Löscharbeiten mit circa 40 Feuerwehrleuten beteiligt. Der Einsatz nahm ein gutes Ende: Wegen der zeitigen Alarmierung konnte der Brand mit Druckfässern schnell gelöscht und ein Übergreifen auf den Wald verhindert werden.