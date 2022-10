Strom aus Altweitra: Kraftwerk läuft wieder

Die Nawaro Energie-Betrieb GmbH nahm wie angekündigt das Holzkraftwerk in Altweitra wieder in Betrieb. Dafür werden wieder Holzlieferungen aus der Region übernommen. Vor rund zwei Jahren wurde das Kraftwerk in Altweitra stillgelegt, Grund war das Auslaufen des Ökostromvertrages. Die Wartungsarbeiten sind abgeschlossen, es kann laut eigenen Angaben 10.000 Haushalte versorgen.

„Seit wenigen Tagen liefert die Turbine wieder Strom. Wir freuen uns, zur Energieversorgung in der Region beizutragen“, sagt Nawaro-Geschäftsführer Hans-Christian Kirchmeier. Betrieben wird das Kraftwerk mit Holz aus der Region. „Wir haben bereits mit der Übernahme von Hackgut und Energieholz rund begonnen. Laut Kirchmeier werde hier eine kontinuierliche Abnahme zu attraktiven Preisen geboten, und: „Mit Biomasse können Land- und Forstwirte interessante Zusatzeinkünfte erzielen. Wir gehen davon aus, dass viele Waldbesitzer die gute Marktsituation für Durchforstungen nutzen werden“, erklärt Nawaro-Holzeinkäufer Gerald Schreiber. Wie die NÖN berichtete, hat Nawaro auch das unfertige Pelletswerk in Altweitra gekauft und entwickelt dieses weiter. „Das ist ein klares Bekenntnis zum Standort Altweitra. Wir werden hier langfristig Energie produzieren“, erklärt Geschäftsführer Kirchmeier: „Und wir stehen der Forstwirtschaft als kompetenter und zuverlässiger Partner bereit.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.