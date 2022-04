Schrems, Langegg: Neue Brücke in Bau

Es geht los mit den geplanten Infrastrukturprojekten der Stadt Schrems: Vor dem Beginn der Arbeiten in Bahnstraße und Niederschremser Straße fiel nun der Startschuss zum Brückenneubau in der Katastralgemeinde Langegg.

Bereits am 9. März 2020 musste die Gemeinde in Langegg die Brücke über den Braunaubach wegen erheblicher Mängel und Gefahr in Verzug sperren. Das Verfahren zur Neuerrichtung verzögerte den Baubeginn erheblich, es konnte kürzlich abgeschlossen und die Bauarbeiten begonnen werden.

Die alte, einsturzgefährdete Brücke wurde abgetragen und ein provisorischer Wasserdurchlass geschaffen, um die Bauarbeiten trocken verrichten zu können. Derzeit werden Stahlspundwände in den Boden gerammt, damit Fundamente in einer Tiefe von rund vier Metern angefertigt und die Schalung für die Pfeiler errichtet werden können. Die Brücke wird ohne Niveauunterschied aufgelegt. Weil sie vorwiegend von landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt wird, ist eine Fahrbahnbreite von 4,5 Metern vorgesehen. Baupolier Josef Fitzinger rechnet mit Abschluss der Arbeiten im Mai, wenn keine Komplikationen auftreten. Die Kosten des Projekts betragen rund 311.000 Euro, ein Zuschuss des Bundes von 90.000 Euro ist zu erwarten.

