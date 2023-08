Landesklinikum Gmünd erhält Goldenes Gütesiegel „Vitalküche“

Dem Küchenteam des Landesklinikums Gmünd wurde zum 13. Mal in Folge das goldene Gütesiegel „Vitalküche“ der Initiative „Tut gut!“ verliehen. Die Küche erhielt außerdem die „Bio-Zertifizierung“ durch die „Austria Bio Garantie“.

Unsere Gesundheit wird tagtäglich durch die verschiedensten Einflüsse auf die Probe gestellt, sei es im Privat- oder auch im Arbeitsleben. Eine ausgewogene Ernährung ist daher einer der wichtigsten Grundbausteine unseres Wohlbefindens und so auch bei der Genesung von Patientinnen und Patienten. Mit der »Vitalküche« der Initiative »Tut gut!« soll im Landesklinikum Gmünd die tägliche Mahlzeit zu einem kulinarischen Höhepunkt werden, um so frische, saisonale und vor allem regionale Speisen mit dem Bewusstsein für die eigene Gesundheit zu verbinden.

In der Großküche des Klinikums Gmünd wurden unter Küchenleiterin Gerda Dressler im Jahr 2022 rund 185.000 Essensportionen zubereitet und der Qualitätsstandard bleibt, wie auch die Jahre zuvor, auf höchstem Niveau. Dies zeichnet sich abermals in der erstklassigen Bewertung der letztjährigen Patientinnen- und Patientenbefragung ab, bei der die Küche beim Geschmack des Essens wieder den ersten Platz erreichte. „Ehrungen dieser Art sind für unser gesamtes Team sehr wichtig, denn daran erkennt man den Dank und die Anerkennung für die geleistete Arbeit und Professionalität unserer Crew“, so Küchenleiterin Gerda Dressler.

„Der Speiseplan bietet täglich ein „Vitalküche“-Gericht. Unter größter Sorgfalt in der Speisenherstellung und der Auswahl bester Produkte soll bei uns ein kulinarischer Akzent gesetzt werden, der sowohl die Genesung von Patientinnen und Patienten unterstützt als auch zugleich das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigert. Die gesamte Belegschaft gratuliert dem Küchenteam zu den zu Recht errungenen Auszeichnungen. Wir sind sehr stolz so engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben“, freut sich der kaufmännische Standortleiter, Dipl. KH-BW Karl Binder.