Laut Polizei waren die Burschen gegen 14.45 Uhr am Gansberg stadteinwärts unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 66-jährige Weitraerin mit ihrem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Im kurvigen Abschnitt lenkte die Weitraerin ihr Fahrzeug etwas nach links, um rechts in eine Hauszufahrt einbieten zu können.

Dabei kollidierte sie mit einem Fahrradlenker, welcher zu Sturz kam. Der zweite Radler dahinter stürzte ebenfalls.

Beide Fahrradlenker, sie stammen aus den Gemeinden Weitra bzw. St. Martin, wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz ins Landesklinikum Gmünd gebracht.