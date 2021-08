B5 bei Eberweis: Nach Crash über Böschung & gegen Baum .

Zu einem Crash kam es am 18. August kurz nach 10 Uhr auf der B5 bei Eberweis. Eine 41-Jährige aus den Bezirk Gmünd kam laut Polizei während der Fahrt von Heidenreichstein in Richtung Eisgarn auf die Gegenfahrbahn und krachte in das entgekommende Auto.