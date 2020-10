Das Jubiläum hätte man ursprünglich anders begehen wollen: Bereits zum zehnten Mal vereinte die Waldviertler Jobmesse ein vielfältiges Informationsangebot für Schüler, Berufseinsteiger, Lehrstellen- und Praktikumssuchende unter einem Dach.

Wenngleich es heuer auch ein virtuelles war.

Alternative zur Absage gefunden

Das Wirtschaftsforum Waldviertel brachte 63 Aussteller zusammen. Gespräche mit ihnen, schulischen Vertretern und potenziellen Besuchern haben gezeigt, dass die Nachfrage nach der Jobmesse trotz – oder gerade wegen – der Covid-Pandemie groß ist, sagt Geschäftsführer Christoph Cizek. Deshalb habe man sich gegen eine Absage und für die Verlegung in den digitalen Bereich entschieden.

Die Hoffnung auf eine Präsenzveranstaltung währte dennoch lange: „Wir haben bis zum Schluss ein Covid-Konzept ausgearbeitet.“ Das Online-Messesystem musste allerdings nicht neu erfunden werden: Es wurde jenes übernommen, das die Firma Kastner bereits für virtuelle Messen verwendet.

Mehr Besucher als im Vorjahr

Der Eintritt in die virtuelle Messe erfolgte über die Website. Für die beiden Messetage Donnerstag und Freitag wurde ein Live-Videochat-Plan ausgearbeitet: Besucher konnten über die anonyme Live-Chatfunktion oder den persönlichen Kontakt mittels Live-Videochat Informationen zu ihrem Traumberuf erfahren.

Das kam gut an: „Wir haben die Besucherzahl vom Vorjahr getoppt“, sagt Cizek und spricht von über 4.000 Besuchern der ersten virtuellen Waldviertler Jobmesse. Der Besucherkreis habe sich erweitert, das Angebot auch Interessierte aus dem Wiener Raum angezogen, erklärt er. Ob der positiven Resonanz blieben die Infoseiten der Messe auch noch am Samstag und Sonntag geöffnet.

Im digitalen Raum fehlte die Werkstätte

Trotz des Erfolges gesteht Cizek: „Die Online-Messe kann das Original natürlich nicht ersetzen.“ Für die Zukunft könne er sich vorstellen, physische und virtuelle Messe-Angebote zu kombinieren.

In den Vorjahren versuchten sich die Besucher im Werkstättenbetrieb in unterschiedlichen Berufen. Das konnte freilich nicht ins Internet verlegt werden: „Das ist heuer weggefallen.“ Aber: „Es gab Aussteller wie zum Beispiel MKE, die direkt aus ihrer Lehrwerkstätte gesendet haben.“ Dadurch habe man zumindest einen kleinen Einblick ins Arbeiten gewähren können. Von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich gestalten sich die Möglichkeiten für Schnuppertage, sagt er.

Bedarf an Fachkräften ist hoch

Dass die Jobmesse so viele Aussteller und Interessierte auch heuer unter ein – virtuelles – Dach brachte, sei bei allen Beteiligten gut angekommen, zieht Christoph Cizek Bilanz: „Für uns hatte es einen großen Stellenwert. Die Steakholder waren froh, dass sich im Waldviertel was getan hat. Der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften ist ungebrochen.“