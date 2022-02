Bezirk Gmünd: Keine Bestätigung für Kurhaus-Cluster

Die Zahl der aktuell mit Covid infizierten Personen steigt im Gmünder Bezirk noch: Am Montag waren 1.125 Personen infiziert, zu Wochenbeginn lag die 7-Tage-Inzidenz bei 2.778. Zum Vergleich: Vor einem Monat hat die Behörde „nur“ 250 Infizierte verzeichnet. Vor einer Woche wurde wie berichtet die Grenze von 1.000 Infizierten überschritten. Die Entwicklung führt Bezirkshauptmann Stefan Grusch zum Teil auf die Semesterferien zurück. Aber: „Als wir die bundesweit niedrigste Inzidenz hatten, konnten wir es uns nicht richtig erklären – Ähnliches gilt jetzt für den Anstieg. Das Virus hat eine ganz eigene Dynamik entwickelt.“

Zu vereinzelten Häufungen von Covid-Infektionen komme es auch in Betrieben immer wieder. Angaben in einem ORF-Bericht über einen Cluster in einem Kurbetrieb im Bezirk Gmünd könne man seitens der Behörde aber nicht bestätigen, betont Grusch.

