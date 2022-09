Fertighaus-Riesen wollen drei Musterhausparks übernehmen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Schon im Vorfeld des von der Musterhauspark GmbH mit Sitz in Eugendorf (Salzburg) beantragten Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung am 2. September hatten sich mit Marktführer Elk, Genböck, Griffner, Haas Haus, Hartl Haus, Vario Bau und Wolf Haus die wichtigsten Fertighausbauer Österreichs zusammengetan – mit dem Ziel, die Parks in Haid, Graz und Eugendorf gemeinsam fortzuführen und weiterzuentwickeln. Es gehe um ein Bündeln der Kräfte aus dem Know-how der Unternehmen und dem Österreichischen Fertighausverband, heißt es.

Übernahmeangebot bereits gelegt

Der Fertighaus-Branche gehe es gut, betonen sie, die Pleite der Musterhauspark-Gesellschaft mit Passiva laut Insolvenzantrag von 9,4 Millionen Euro stehe in keinerlei Zusammenhang mit der allgemeinen Branchenentwicklung. – Die Verhandlungen mit dem Verkäufer und den finanzierenden Banken seien bereits fortgeschritten, ein Übernahmeangebot gelegt worden.

Ziel: „Europas modernste Musterhausparks“

„Mit vereinten Kräften sollen sich die Parks zu Europas modernsten Musterhausparks entwickeln und zentraler Treffpunkt für Interessenten rund um alle Belangen des Bauens werden“, heißt es in einem Pressestatement. Ziel sei es zudem, die Standorte mit mehr als 50 Musterhäusern aller namhaften Hersteller durch „kundenfreundlichere Öffnungszeiten, neue moderne Angebote sowie Events und Fachveranstaltungen“ für Besucher interessanter zu machen.

Christian Murhammer, Geschäftsführer im Österreichischen Fertighausverband: „Mit der jahrzehntelangen Erfahrung und tausenden gebauten Häusern ist der Anspruch der neuen Eigentümerschaft mit noch stärkerem Gestaltungsspielraum am Point of Sales präsent zu sein.“ Die hohe Qualität, das ökologische Bausystem und vor allem die Sicherheit im Hausbau könne durch eine Übernahme und Neuordnung der Musterhausparks noch stärker in den Vordergrund gestellt werden, so Murhammer.

