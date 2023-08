„Ohne Geld ka Musi“: Pfarre Langegg veranstaltete Fest für die Orgel

Am Samstag wurde deshalb zum gemütlichen Beisammensein eingeladen. Für die Gäste gab es Fleisch- und Grammelknödel sowie hausgemachte Langos. Am Sonntag wurde der Gottesdienst vom Chor „Rhythmix“ musikalisch umrahmt. Beim Frühschoppen gab es Grillhendl und Putenschnitzel sowie vegetarisches Chili. Die Besucher konnten sich an Tombola und Bausteinverlosung beteiligen.

Die Orgel in der Pfarrkirche Langegg wurde 2004 feierlich eingeweiht. Sie stammt von der Orgelbaufirma Walter Vonbank. Die alte Orgel wurde damals mit einem Konzert verabschiedet, kurz darauf begann der Bau der neuen Orgel. Sie verfügt über rund 900 Pfeifen, 14 Register und zwei Manuale. Die Gesamtkosten für die Anschaffung der neuen Orgel wurden vor knapp 20 Jahren mit rund 160.000 Euro beziffert. Die Finanzierung erfolgte durch private Spender und Firmen.