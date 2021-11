Dietmanns: Doppelhäuser sind geplant

Um die 20 Bauplätze im neuen Siedlungsgebiet „Spanbichlsiedlung“ in Dietmanns ist ein richtiges „Griss“. Jetzt plant die Firma Veritas-Haus aus dem oberösterreichischen Pasching zumindest vier Doppelhäuser auf vier Bauplätzen. Wenn das Interesse daran gegeben ist, könnten es sogar sechs Häuser werden.

„Es stimmt, wir haben vier bis sechs Bauplätze in dem neuen Siedlungsgebiet reserviert“, sagt Stefan Wally von Veritas-Haus gegenüber der NÖN. Der Albrechtser (Gemeinde Waldenstein) arbeitet seit einem Jahr bei dieser Firma, die sich auf Fertigteilhäuser spezialisiert hat. „In Großdietmanns. passt die Infrastruktur, man ist nicht weit von der Bezirkshauptstadt Gmünd entfernt, und auch die Lage der Bauplätze ist ideal. Deshalb habe ich diesen Standort in der Zentrale vorgeschlagen“, erklärt Wally.

Interesse an Bauplätzen in anderen Gemeinden

Mittlerweile konnte Veritas-Haus auch einen Investor für dieses Bauprojekt – es ist das erste dieser Firma in dieser Art im Bezirk Gmünd – an Land ziehen. „Die nächsten Schritte sind der Grundankauf und die Baubewilligung. Daneben suchen wir bereits nach Interessenten, die in einem dieser Doppelhäuser wohnen wollen. Sobald die Infrastruktur seitens der Gemeinde geschaffen ist, starten wir mit den Bodenplatten. Unser Ziel ist es, dass wir die Doppelhäuser im kommenden Sommer zum Verkauf anbieten können“, verrät Wally.

Dass Veritas-Haus nur Doppelhäuser in der Spanbichlsiedlung errichtet, ist nicht in „Stein gemeißelt“: Sollte jemand Interesse an einem Einfamilienhaus haben, dann werde das umgesetzt. Dass es nicht nur bei dem größeren Bauprojekt in Großdietmanns bleiben wird, davon ist Stefan Wally überzeugt: „Wir interessieren uns auch für andere Gemeinden im Waldviertel. Dort, wo entsprechende Bauplätze und das Interesse von Käufern gegeben ist, wollen wir weitere Doppelhäuser anbieten.“

Die Doppelhäuser werden in energieeffizienter und ökologischer Holz-Riegel-Bauweise errichtet und sind nach Süden ausgerichtet. Laut Wally beträgt die Wohnfläche der einzelnen Haushälften 118 m². „Damit sind sie perfekt für eine Familie mit bis zu zwei Kindern geeignet. Die Haushälften können belags- oder schlüsselfertig an unsere Kunden übergeben werden“, sagt der Albrechtser.

Für die Gemeinde ist dieses Bauprojekt auch etwas Besonderes. „Damit wird der Bodenversiegelung entgegengewirkt, denn auf einem Bauplatz können gleich zwei Familien leben“, freut sich Vizebürgermeister Christoph Jindra.