Die Freude in der Litschauer Katastralgemeinde Schandachen ist groß: Ihre Feuerwehr wird nächstes Jahr eine neues modernes Einsatzfahrzeug (HLF 2) bekommen – und das dank Spezialförderung zu einem Minimalpreis, der mit einer grenzüberschreitenden neuen Rolle der Wehr verbunden ist.

Spezialität des neuen Fahrzeuges ist die Waldbrandbekämpfung. Die muss durch die Schandachener im Ernstfall künftig nach Befehl aus dem Landesfeuerwehr-Kommandando auch im tschechischen Grenzraum erfolgen, das war eine der Vorgaben für die Vergabe.

Land trägt gut drei Viertel der Kosten

Bei einem Hearing wurde Schandachen als einer von nur wenigen Orten für eine großzügige Förderung durch das Land Niederösterreich ausgewählt: Von den Kosten für das rund 420.000 Euro teure Fahrzeug werden nur je 50.000 Euro auf Gemeinde und Feuerwehr entfallen – der Gemeindeanteil muss freilich erst im Gemeinderat beschlossen werden.

Einen besseren Zeitpunkt könne es gar nicht geben, freut sich VP-Bürgermeister Rainer Hirschmann: „Das alte Fahrzeug muss nach 38 Dienstjahren sowieso in den Ruhestand verabschiedet werden.“ Die Schandachener Wehr habe sich als sehr mannschaftsstarke Einheit mit vielen jungen Mitgliedern und etlichen erfahrenen Forstfachleuten in ihren Reihen für die Betrauung mit der künftigen Aufgabe empfohlen. Ein Plus war auch die hohe Menge an Atemschutzträgern.