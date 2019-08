Diesmal wird das Thema "Grenzen. Erkennen. Verbinden. Überwinden" durchleuchtet.

Für die Eröffnungsrede sorgte Karikaturist Gerhard Haderer, die Eröffnung nahm Landesrat Martin Eichtinger vor. Namhafte Wissenschafter, Politiker und auch die Bevölkerung wird das Thema "Grenzen" in all ihren Facetten in den nächsten Tagen durchleuchten.

http://www.waldviertelakademie.at/sommergespraeche.html

