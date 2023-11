Situation „mit Liebe und Frieden“ statt bewaffneter Entführung

Am Abend des 1. November meldete sich ein Mann bei der Einsatzzentrale der tschechischen Polizei und behauptete, seine Tante aus České Velenice sei von ihrem Freund nach Österreich entführt worden. Er bedrohe die Frau zudem mit einer Waffe. In Zusammenarbeit mit österreichischen Polizeibeamten wurde eine Operation, zu der auch die österreichische Einsatzeinheit gerufen wurde, eingeleitet, wie die tschechische Seite www.jcted.cz berichtet.

Der Anrufer stellte sich demnach als Pavel vor. „Er berichtete, dass seine fünfunddreißigjährige Tante aus České Velenice von ihrem Freund nach Österreich entführt worden sei. Es soll sich um einen 50-jährigen Mann handeln. Dieser sollte seine Tante mit einer Waffe bedroht und sie mit seinem BMW entführt haben“, beschrieb Polizeisprecher Jiří Matzner laut www.jcted.cz.

Die südböhmischen Polizisten baten ihre österreichischen Kollegen, zwei Adressen zu überprüfen, die sie von Verwandten der „Entführten“ erhalten hatten. Am späten Abend bestätigte die österreichische Polizei den Einsatz des Einsatzkommandos und das Betreten der Wohnung. Doch hinter den verschlossenen Türen gab es kein Drama. Matzner: „Die angeblich entführte Frau und ihr 'Entführer' befanden sich in einer mit Liebe und Frieden gefüllten Situation. Es handelte sich um keine Entführung, vielleicht war die Familie der Tante eifersüchtig auf einen möglichen Bräutigam. Weder eine Waffe noch Drohungen wurden in dem Fall bestätigt.“