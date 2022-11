30 Jahre Filmforum Gmünd: „Es ist ein Anliegen, gute Filme zu zeigen“

NÖN: Wenn jemand das Filmforum nicht kennt: Wie würden Sie es erklären?

Erika Hager: Die Ursprungsidee war, am Land Filme zu zeigen, die sich von dem üblichen Kinoprogramm abheben – Filme von großen Regisseuren, zu interessanten Themen. Es hat sich gezeigt, dass es auch am Land viele Cineasten gibt, die an guten Filmen interessiert sind.

Elisabeth Utz: Ich sehe es so, dass das Filmforum aus Personen besteht, die Interessen an unterschiedlichsten Themen – beispielsweise Sprachen, Kunst, Natur, Literatur, menschliche Schicksale – vereinen und mit Hilfe von Filmen versuchen, diese mit anderen zu teilen.

Gab es für das Filmforum ein Vorbild?

Hager: Nein. In meiner Zeit als Lehrerin am Gymnasium Gmünd habe ich Schülern öfter Filme gezeigt. Ich denke, es ist wie in der Musik: Man sollte verschiedene Richtungen kennenlernen, um deren Wert zu sehen. Die Jugend von heute ist außerdem das Publikum von morgen. Es war und ist mir ein Anliegen, gute Filme zu zeigen.

Interessiert sich junges Publikum überhaupt noch für Filme?

Hager: Die derzeitigen Entwicklungen finde ich nicht ideal, viele Jugendliche zieht es in den „Mainstream“ mit Gewalt, Action usw. Die Jahrtausendwende war dagegen eine super Zeit für das Kino. Nach der Viennale gibt es das internationale Kinderfilmfestival, das haben wir drei Jahre auch in Gmünd gezeigt. Zuletzt hatten wir 900 Besucher – vor allem Kinder. Jetzt wird es nur mehr in Wien gezeigt und das ist sehr schade.

Was denken Sie, welchen Mehrwert haben die Filme, die das Filmforum zeigt?

Hager: Manche Filme bringen einen zum Nachdenken und sind nicht weg, wenn man aus dem Kino geht. Das ist für mich ein Mehrwert.

Ist es wichtig, Filme abseits des „Mainstreams“ zu zeigen?

Utz: Ja, weil sie Themen aufgreifen können, die viele „große“ Filmproduktionen – oft aus Gründen des kommerziellen Erfolgs – heutzutage scheuen. Es können „unbequeme“ Fragen gestellt werden. Es kann auf Probleme in der Welt eingegangen werden, die vielleicht kurzfristig nicht profitabel, aber langfristig bereichernd sind.

Viele Filmschaffende abseits des „Mainstreams“ sind Idealisten, die zum Nachdenken anregen und vielleicht auch kreative Ideen und alternative Lebenswege aufzeigen wollen.

Wie groß schätzen Sie das Interesse dafür heutzutage ein?

Utz: Wie in jeder anderen Zeit auch. Es wird immer Menschen geben, die sich für unterschiedlichste Filme begeistern können. Das war vor 100 Jahren bereits so und das wird auch in Zukunft so sein. Ich habe nichts gegen den Mainstream. Für viele Menschen ist das der Einstieg in die Faszination des Films.

Das war bei mir auch nicht anders. Der erste Film, den ich als Kind im Kino gesehen habe, war „Asterix – Operation Hinkelstein“. Ich habe mich danach dafür interessiert, wie Filme gemacht werden, welche Emotionen sie auslösen können, wie viele Menschen an solchen Projekten mitarbeiten usw. Über kurz oder lang entdeckt man dann andere Filme abseits der „üblichen“ Kinoproduktionen.

Was ist denn das Besondere am Medium Film?

Hager: Ein Film nimmt einen innerhalb kurzer Zeit in eine andere Welt mit. Ein Buch ist auch fantastisch, das Lesen dauert aber länger. Im Gegensatz zum Theater kann der Film außerdem die Welt von draußen mit hineinnehmen.

Das Kino ist für mich immer noch der beste Ort, um Filme anzusehen. Die Magie des Films kommt erst im Kino so richtig zu tragen. Dort spürt man das Miteinander, teilt lustige, spannende oder auch traurige Momente. Das werden Sie zuhause so nie erleben können.

Ein sehr persönlicher Zugang zu Kino und Film…

Hager: Ja, eine unvergessliche Kinoerfahrung für mich war zum Beispiel „La Strada – Das Lied der Straße“. Menschlich hat mich dieser Film sehr berührt.

Frau Utz, Sie sind seit 2019 Obfrau. Wie sind Sie zum Filmforum gekommen?

Utz: Vor mittlerweile elf Jahren unterhielt ich mich mit Kolleginnen am Gymnasium über mein Interesse an Filmen. Sie luden mich ein, mitzuwirken.

Interessant sind für mich Filme aus unterschiedlichsten Genres, die zum Nachdenken anregen und bleibenden Eindruck hinterlassen. Ob es die schauspielerische Leistung einer einzelnen Person, eine Geschichte, die Musik oder auch die Kameraleistung ist: Viele Aspekte sind spannend.

Im Rückblick auf 30 Jahre Filmforum: Was sind die wesentlichsten Eindrücke?

Hager: Am meisten freut mich, dass wir uns ein Stammpublikum aufbauen konnten. Auch die Filmabende, an denen Regisseure – etwa Michael Haneke – bei uns waren, bleiben in Erinnerung. Aktuell leiden wir noch ein bisschen an den Folgen der Pandemie und merken, dass die Leute weniger ins Kino gehen. Ein weiteres Thema ist die Verjüngung des Vereins: Als ich als Obfrau an Lisi Utz übergeben habe, war mein Auftrag unter anderem, ein junges Team aufzubauen.

Utz: Es haben sich Interessierte gemeldet, wir freuen uns aber weiter über jede und jeden, die/der mitmachen möchte.

Ein Blick in Richtung Zukunft: Was wünschen Sie sich für den Verein?

Hager: Dass es weitergeht. Auch im Waldviertel gibt es Leute, die gerne ins Kino gehen (lacht).

Utz: Es mag schon sein, dass es bequemer ist, sich zu Hause über diverse Internet-Plattformen alleine einen Film anzusehen. Aber genau das ist auch das Problem: Man ist damit alleine und kommt vermutlich nicht über die üblichen Sehgewohnheiten hinaus.

Wir wollen auch in Zukunft Besucherinnen und Besuchern gemeinschaftliche Erlebnisse bieten, Filmschaffende zum persönlichen Gespräch einladen, mit verschiedenen Organisationen wie der Waldviertel Akademie zusammenarbeiten, Filme spielen, bei denen die Einnahmen einem humanitären Zweck zugutekommen, Schulklassen für Filme begeistern,...

Wie werden 30 Jahre gefeiert?

Utz: Mit großartigen Filmen, die neue Ideen und Gesprächsthemen, Erlebnisse mit Freunden und auch gute Unterhaltung bieten.

