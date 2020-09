NÖN: Sie haben 2017 an der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ teilgenommen, es dort bis in den „Auslandsrecall“ nach Dubai geschafft. Unser letzter Beitrag über Sie war im Februar 2019. Was hat sich seither bei Ihnen getan?

Bianca Jenny: Ich habe mich in sehr vielen Punkten weiterentwickelt. Ich wusste bis vor ein paar Monaten noch gar nicht, in welche Richtung genau meine Musik gehen soll. Wir haben an meinen eigenen Songs gearbeitet. Es steckt echt viel Arbeit hinter der Musik und das habe selbst ich erst jetzt gesehen, gebe 100 Prozent, damit ich schon bald meine Songs veröffentlichten kann und ich meinem Traum ein Stückchen näher komme.

Ein Teil Ihrer Familie lebt nach wie vor in Österreich. Welchen Bezug haben Sie noch zum Gmünder Bezirk bzw. zu Ihrem Heimatort Albrechts?

Durch die Grenzsperrung konnte ich meine Familie leider ein halbes Jahr nicht sehen. Ich telefoniere aber jeden Tag mit meinem Papa und vermisse natürlich meine Familie total. Hoffentlich kann ich in Zukunft wieder öfter meine Heimat besuchen. Ich denke jeden Tag an meine Oma, meine Tante und meinen Opa und freue mich, sie endlich bald in meine Arme schließen zu können.

2019 haben Sie gesagt, die Musik sei schon immer Ihre große Leidenschaft gewesen. Was bedeutet Musik für Sie?

Musik bedeutet einfach alles für mich. Mein Herz geht auf, wenn ich singe. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne Musik machen würde, sitze den ganzen Tag im Studio und das erfüllt mich total.

Vor Kurzem wurde Ihr Song „Au revoir“ veröffentlicht. Wie ist der Song entstanden?

Michael Smolik, ein mittlerweile echt guter Freund von uns, hat uns im Studio besucht und an einem anderen Song gearbeitet. Irgendwie kam er dann auf die Idee, einen Song gemeinsam mit mir zu machen. Schon ging es los mit dem Schreiben und Produzieren, war eine tolle Zusammenarbeit.

Wie lange habt ihr daran gearbeitet?

Wir haben seit Januar dieses Jahres daran gearbeitet, haben immer wieder die Hook (Refrain) umgeschrieben, weil wir wirklich alles perfekt haben wollten. Wir haben unser ganzes Herz in dieses Projekt gesteckt und ich denke, das kann man auch hören.

In welcher Form haben Sie sich persönlich bei der Entstehung des Songs eingebracht?

Wir saßen alle die ganze Nacht zusammen und haben daran geschrieben, natürlich hab ich auch meinen Teil dazu gegeben, wenn mir etwas nicht gefallen hat.

Der Song wurde von Ihrem Freund produziert. Wie war diese Zusammenarbeit auf beruflicher Ebene?

Die berufliche Zusammenarbeit funktioniert wirklich super. Wir harmonieren perfekt als Team, egal in welcher Situation. Adrian ist ein wirklich toller Produzent, habe die beste Unterstützung an meiner Seite. Dafür bin ich unendlich dankbar.

Hat sich die Covid-19-Pandemie auf die Produktion ausgewirkt?

Ich muss ehrlich gestehen, dass wir viel früher releasen wollten. Wir wollten aber natürlich auch kein Risiko eingehen und haben das Studio für einige Zeit geschlossen. In der Quarantänezeit haben Adrian und ich so viel wie möglich alleine an dem Song gearbeitet. Zum Glück befindet sich das Studio direkt neben dem Schlafzimmer, so konnten wir arbeiten, wann wir wollten. Leider haben uns total viele Locations für den Dreh aufgrund Covid-19 abgesagt, wir haben trotzdem das Beste daraus gemacht. Ich bin total zufrieden mit dem Endergebnis.

Sie haben einige Zeit bei der RTL2-Soap „Chartbreaker“ mitgewirkt. Wird man auch schauspielerisch wieder von Ihnen hören?

Momentan fokussiere ich mich wirklich zu 100 Prozent auf die Musik. Ausschließen möchte ich es aber nicht, weil es für mich auch eine große Leidenschaft nach der Musik ist.

Ein kurzer Blick in die Zukunft: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

Ich sehe mich glücklich und hoffentlich gesund auf einer großen Bühne, meine eigenen Songs performen, möchte so viele Menschen wie möglich mit meiner Musik erreichen. Denn ich verpacke meine Erfahrungen und Schmerzen sowie tolle Erinnerungen und Momente in meine Songs. Ich hoffe, mein Traum geht in Erfüllung.