Die schicksalshaften Tage, als Österreich in den ersten Lockdown musste, jähren sich bald zum ersten Mal. Wie haben Sie die Situation damals bewertet?

Martina Diesner-Wais: Ich dachte damals „okay, das kommt jetzt auf uns zu“. Es war dann relativ schnell der Lockdown, und ich war der Meinung, dass wir es dann nach drei, vier Wochen mehr oder weniger über die Runden gebracht haben werden und über den Sommer zu Normalität zurückfinden. Dass sich das ein Jahr hinziehen würde, hätte ich niemals vermutet.

Wie hat sich Ihr beruflicher Alltag als Nationalrats-Abgeordnete und Teil des Gesundheitsausschusses im vergangenen Jahr verändert?

Diesner-Wais: Stark. Der Teil der Politik, der Sitzungen und Gesetze betrifft, wurde wesentlich intensiver, weil eben vieles neu beschlossen werden musste und Covid in so viele Materien eingreift. Wir haben im Ausschuss unter allen Sicherheits-Vorkehrungen alle Sitzungen weiter physisch abgehalten, Wien hat also im Vergleich zu vorher einen massiv höheren Stellenwert im Alltag bekommen. Wir mussten zum Beispiel zweimal ein Budget beschließen – während sonst manchmal Doppelbudgets für zwei Jahre verabschiedet werden. Budget heißt immer 14 Tage in Budget-Ausschüssen und dann eine ganze Budget-Sitzungswoche. Dazu kamen sämtliche Covid-Gesetze und daraus resultierende Sondersitzungen.

Wie kann man sich Ihre Arbeit im Ausschuss vorstellen?

Diesner-Wais: Im Plenum wird im Wesentlichen der Beschluss gefasst und jene Meinung bekannt gegeben, die im jeweiligen Ausschuss gebildet wurde. Hier passiert die Arbeit. Im Gesundheitsausschuss findet unter 23 Mitgliedern aller Fraktionen auch mit Experten-Beteiligung ein Meinungsbildungsprozess zu Anträgen statt. Derzeit läuft ja sehr viel über das Gesundheitsministerium, betrifft somit den Gesundheitsausschuss. Der Minister kann alleine kein Gesetz verabschieden, das ist die Sache der Abgeordneten. Wir können nur beschließen, dass er für bestimmte Bereiche selbstständig Verordnungen erlassen darf. Aus dem Ausschuss heraus werden zum Beispiel auch Anträge oder Abänderungs-Anträge gestellt, die sich aus der dortigen Diskussion heraus ergeben, das passiert in Abstimmung mit dem Koalitionspartner oder der Opposition oft auch kurzfristig.

Wie laufen im Ausschuss die Diskussionen ab? Wie oft hört man dort eine Frau Diesner-Wais?

Diesner-Wais: Die Frau Diesner-Wais hört man da immer wieder, die spricht dort schon mit (lacht). Im Ausschuss ist die Meinung noch nicht gefestigt, fließen viele Aspekte ein – eben Begutachtungen von Fachleuten, die Empfehlungen vortragen, oder bei denen nachgehakt werden kann. Genauso war am Anfang dort das Thema, dass der Minister eine gewisse Flexibilität braucht, das Parlament aber nicht umgangen werden darf – er muss nun mit Verordnungen etwa zu Ausgangsbeschränkungen zuerst zum Hauptausschuss. Das war zum Beispiel etwas, das wir im Ausschuss noch in die Vorlage für das Maßnahmengesetz einbrachten.

Was waren die Fehler bzw. Fehleinschätzungen im ersten Covid-Jahr? Was müsste man bei einem zweiten Mal anders machen?

Diesner-Wais: Fehler gibt es in einer solchen Situation. Aber es kommt darauf an, was man im Moment entscheidet. Wir sind durch die erste Welle relativ gut gekommen, auch mit wenigen Toten. Ob deshalb das Eine oder Andere nicht nötig gewesen wäre, kann man im Nachhinein nicht sagen, weil dann die Auswirkungen anders gewesen wären. Im Lauf der Zeit änderten sich auch die Erkenntnisse, man erfuhr immer mehr über das Virus. Anfangs dachte man, dass Schulen wenig zur Verbreitung beitragen können, nun weiß man es besser. So wird es immer sein. Zum Zeitpunkt, als die Entscheidungen fallen mussten, waren sie aus meiner Sicht richtig.

Wenn im Ausschuss breit und mit Fachleuten, sicher auch Rechtsexperten, diskutiert wird – wie kann man sich dann erklären, dass das Verfassungsgericht zahlreiche Verordnungen nachträglich aufgehoben hat? Wurde das ohnehin im Vorfeld schon einkalkuliert?

Diesner-Wais: Ich habe mich vor meiner politischen Laufbahn oft gefragt, warum in Abstimmung mit Fachleuten beschlossene Gesetze von einem Gericht aufgehoben werden. Jetzt weiß ich, dass es so viele Meinungen und so viele Experten gibt – und es nichts gibt, das du so gestalten kannst, dass es nicht doch jemanden gibt, der eine andere Expertise hat und das aufhebt. Den rechtlichen Rahmen bewertet jeder Experte etwas anders. Welcher Meinung sich ein Gerichtshof anschließt, das ist bei vielen Dingen im Vorhinein nicht wirklich abzuschätzen.

Wie bewerten Sie das aktuelle Agieren der FPÖ, mit der Sie vor zwei Jahren in einer Koalition waren, die nun mitten in der Pandemie viele Schutzmaßnahmen bis zum Impfen ablehnt und Verschwörungstheorien nachhängt?

Diesner-Wais: In einer Krise haben es Oppositionsparteien immer schwierig, sich abzuheben. Eine politische Meinung entsteht daher oft deshalb, um auch genannt zu werden und Menschen nach dem Mund zu reden. Also akzeptiere ich vieles als Taktik, um sich abzuheben. Die FPÖ hat Anhänger, die keine Maske aufsetzen, dieses und jenes nicht tun wollen. Diese Leute will sie halt an sich binden. Wie das Impfthema in der Partei wirklich bewertet wird, das hat man gesehen, als sich auch FPÖ-Politiker bei der Impfaktion in Pflegeheimen vordrängten.

Malen Sie sich manchmal aus, wie es wäre, in einer Koalition mit der FPÖ statt mit den Grünen durch die Krise gehen zu müssen?

Diesner-Wais: Meine persönliche Meinung ist, dass sich die FPÖ heute anders verhalten würde, wenn sie Regierungs-Verantwortung tragen würde. Natürlich sollte auch eine Oppositionspartei in einer solchen Krise mehr Verantwortung übernehmen – weil es etwa einfach erwiesen ist, dass Abstandhalten, Maskentragen und Impfen etwas bringt. Warum trägt die ganze Welt zwischen Amerika und Russland, wo sonst vieles anders gesehen wird, die Maske? Die FPÖ verleugnet demonstrativ alles. Herbert Kickl, der selbst Innenminister war, ruft zu „Spaziergängen“ auf, wo die Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden – das ist auch für eine Oppositionspartei kein richtiger Weg. Viele klagen mir gegenüber, es könne nicht sein, dass sie sich an alle Vorgaben halten, die aber mit Bussen zum Demonstrieren durchs Land fahren.

Wie bewerten Sie die Rolle der Grünen während der Pandemie?

Diesner-Wais: Ich sehe die Grünen als gute Partner. Sie sind sehr bemüht, das Richtige für die Bevölkerung zu tun und das Beste zur Bewältigung der Situation beizutragen, ohne jeder Aktion den politischen Stempel aufdrücken zu wollen. Ich sehe eine sehr faire Zusammenarbeit.

Neben der großen Bühne im Nationalrat gibt es für Sie als Abgeordnete, Lokalpolitikerin und ÖVP-Bezirksparteiobfrau in Gmünd natürlich auch jene zuhause in der Region. Wie hat sich die Arbeit an der Basis in Zeiten fast ohne Veranstaltungen verändert?

Diesner-Wais: Ich brauche den Kontakt zur Bevölkerung, habe ihn immer gerne gesucht: Man kriegt mit, was sich tut und was die Anliegen der Menschen sind. Man versucht, zu reagieren. Wir haben nun Videokonferenzen mit Gemeindeparteien, Landwirten, Hilfswerk oder Landjugend. Ich habe die physische Sprechstunde beibehalten und zusätzlich die Telefon-Sprechstunde eingeführt, die deutlich höheren Zuspruch bekam. Aber du kannst den persönlichen, direkten, ungezwungenen Kontakt sicher nie ganz ersetzen.

Welche Themen werden aus der Region an Sie herangetragen?

Diesner-Wais: Durch die Pandemie wurde vieles aufgeworfen, Spuren hinterlässt sie überall – mit Schließungen über psychische Probleme, wenn Menschen die Decke auf den Kopf fällt, zu Menschen, die wegen Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit Probleme mit dem Rückzahlen von Krediten haben, bis zur fordernden Abstimmung von Homeoffice, Homeschooling und Kinderbetreuung in einer Wohnung. Ich bin nur froh, dass Teile des Waldviertels einst in der Glasfaser-Pilotregion waren, das machte es für viele etwas einfacher.

Gewerbetreibende werden Sie wohl auch piesaken.

Diesner-Wais: Alleine schon die Fördersysteme sind ein Thema. Die Einen kommen schneller an Geld, bei anderen zwickt es. Bei kleinen Wirten geht es etwa relativ einfach, vor allem, wenn in einem Betrieb mehrere Bereiche abgedeckt werden, wird es komplizierter. Die Firmen stehen auf Förderungen an, für sehr viele ist es eine schwierige Situation. Daher ist es keinem zu verdenken, wenn er momentan Ängste hat und Frust ablädt. Ich versuche, zu helfen, wo es geht.

Die Pandemie hat vermutlich auch Ihr Privatleben verändert.

Diesner-Wais: Ja, ich bin mehr zu Hause, koche mehr, esse mehr. Ich habe meine Heimat besser kennengelernt, auch wenn ich ja schon sehr viel herumgekommen bin im Waldviertel: Durch veranstaltungsfreie Sonntagnachmittage hatte ich etwa Zeit, alle acht „Tausender“ im Bezirk Gmünd zu erwandern. Das waren wirklich tolle Erlebnisse, ich bin beeindruckt von den Schönheiten vor unserer Haustür.

Die Pandemie hat auch einige positive Veränderungen bewirkt.

Diesner-Wais: Jede Notsituation hat irgendwie auch etwas Gutes. Die Digitalisierung erlebte in allen Bereichen vom Homeoffice bis zur Schule oder zum Rezept ohne Arztbesuch einen Schub, den es sonst nie in diesem Tempo gegeben hätte. Es entstanden viele kreative Ideen – personallose Hofläden sind in Dörfern und Städten aus dem Boden geschossen, Wirte kochen aus, mit dem erfolgreichen Eisverkauf in Heidenreichstein wurde die Grundlage für die Wiederbelebung des Strandbad-Restaurants in Litschau geschaffen, Click & Collect-Systeme wurden aufgebaut. Klar, zu Internet-Konzernen floss noch mehr Geld ab, aber auch die Regionalität erlebte einen kräftigen Aufschwung – ich hoffe, dass er dauerhaft ist.

Digitalisierung machte es auch einfacher, Kritik an der Politik abzuladen. Sie nehmen massive Angriffe gegen Sie erstaunlich gelassen hin, rücken diese auf Facebook meist nicht einmal gerade.

Diesner-Wais: Auf Social Media ist es manchmal nicht einfach (lacht). Auf einer Plattform zurückzuschreiben macht wenig Sinn, vor allem bei Menschen, die die Pandemie einfach nicht wahrhaben oder nur persönlich beschimpfen wollen. Ich will informieren, ohne zu werten, das sehe ich auch als meine Aufgabe. Habe ich das Gefühl, dass es wirkliche Unklarheiten oder Ungereimtheiten gibt, dann antworte ich auf Kritik mit persönlichen Nachrichten, und habe großteils das Gefühl, auf Verständnis zu stoßen. Die meiste Kritik gibt es, wenn ich über Förderungen informiere: Dann gibt es viele, die nicht die Hilfe würdigen, sondern sagen „ja ich bin der, der nichts kriegt“. Ein Staat wird in einer solchen Krise einfach nicht alles ausgleichen können, aber wir sind sehr gemüht, und sind bei Ausgleichszahlungen im obersten Drittel der Länder in Europa.

Im Waldviertel hört man immer wieder von Betrieben, dass Gelder ungleich verteilt sind oder nicht ankommen.

Diesner-Wais: Das klärt sich oft auf, wenn man näher hinsieht. Ungleichheiten wird es immer geben. Wenn ich zum Beispiel an die Gastronomie denke, wo es Verlustausgleich, Fixkostenzuschuss und Kurzarbeit gab – im gleichen Zug aber auch Zulieferer betroffen waren, für die es zunächst keine Regelung gab. Bei Entwicklungen, die Hand in Hand gehen, entstehen mitunter Ungleichheiten, zumal einzelne Betriebe ganz und andere nur teils geschlossen sind. Durch diese Unterschiedlichkeit wird wohl nie ein hundertprozentiger Gleichklang gelingen. Es ist ja auch das Thema bei Seilbahnbetreibern, auch wenn sie in der Kritik standen: Viele sagen, sie haben dafür, dass sie für die Bevölkerung geöffnet haben, nur draufgelegt, weil es in Summe wegen der trotzdem geringen Auslastung ein Verlustgeschäft war – sie aber wegen der Öffnung keine Verlustabdeckung bekommen.

Was sagen Sie Kulturschaffenden und Gastronomen, die sich beklagen, weil sie von den neuen Lockerungen noch nicht profitieren?

Diesner-Wais: Die fragen zurecht, warum sie geschlossen bleiben müssen, obwohl sie sich immer an alles gehalten haben. Aber wir wissen, die meisten Ansteckungen passieren im privaten Bereich und können von öffentlicher Seite kaum verhindert werden – und wenn du diese Bereiche dann noch dazu hast, dann wird es schwierig.

Was hören Sie als Gmünder Bezirksparteiobfrau aktuell aus den Gemeindeparteien? Wie intensiv ist der Austausch?

Diesner-Wais: Der Austausch funktioniert dank „Zoom“-Sitzungen gut, wenngleich das physische Zusammenkommen nicht ersetzt werden kann. Andererseits ist es jetzt leichter, auch Bundespolitiker ins Wohnzimmer zu holen. Ich sehe großes Bemühen, auch in der Zeit das Beste für die Bevölkerung zu tun. Die Gemeinden stehen als wesentlicher Faktor nicht still. Vieles ist in Planung – auch im touristischen Bereich, wo 2020 gezeigt hat, wie wichtig nachhaltige Arbeit ist, um Gäste wieder zu bekommen. Es braucht einzelne Leitprojekte genauso wie Möglichkeiten des Unterbringens. Wir haben für die Gemeinden zwei wichtige Pakete auf den Weg gebracht, um etwa zurückgehende Ertragsanteile abzufedern. Das Infrastrukturpaket KIP hat sehr viel gebracht, etliche Projekte sind noch in Planung, auch die Länder unterstützen. Es könnte immer mehr sein, aber das aktuelle, dreiteilige Paket ist wichtig und gut.

Die SPÖ sieht das anders, zumindest im Gmünder Bezirk kamen scharfe Proteste – unter anderem, weil der größte Brocken des Paketes nur vorfinanziert wird und zurückgezahlt werden muss.

Diesner-Wais: Aber die Gemeinden brauchen jetzt das Geld. Später werden sich die Einnahmen hoffentlich wieder normalisieren. Der Zeitpunkt ist entscheidend. Man kann immer einen Punkt herausziehen und kritisieren, aber als Gesamtes ist es gut. Am meisten Kritik gibt es eben wie gesagt, wenn es Förderungen gibt. Dann kommt der Wunsch nach mehr auf.

An der eigenen Parteibasis wurde die Nachricht gut aufgenommen?

Diesner-Wais: Absolut. Ein Rundruf bei den Gemeindeorganisationen brachte das Ergebnis, dass Förderoptionen im KIP großteils in Anspruch genommen wurden, jeder Projekte umsetzen konnte. Der Wunsch war, beim nächsten Anruf von einem zweiten Paket zu hören. Es war nicht einfach, auch dieses zu schnüren, und das wird anerkannt.

Wie schätzen Sie die Stimmung in der Bevölkerung hinsichtlich der Covid-Maßnahmen ein?

Diesner-Wais: In der ersten Welle gab es in meinem Heimatbezirk selbst keine Infektion – alle Fälle kamen von außen, keiner wollte darüber sprechen, kaum jemand kannte einen Infizierten. Daher wurde die Tragweite des Virus vielfach erst im Herbst bewusst, als es auch in persönlichen Umfeldern sehr sportliche Leute mit starken Immunsystemen schwer erwischte. Einstellungen haben sich im Verlauf der Pandemie oft irrsinnig schnell geändert. Anfangs wurde mir gegenüber zum Beispiel oft der Wunsch nach einer Impfung geäußert. Als diese dann ein Thema wurde, sagten dieselben Leute: „Nein, ich lass mich nicht impfen, ich weiß ja nicht, ob das genug geprüft ist.“ Fehlmeinungen kursierten. Soziale Medien sind ein schneller Überbringer von Bauchgefühlen, oft nicht gerade von Tatsachen. Es gab für die Impfstoffe Testungen in viel höherer Zahl als bei anderen Impfungen, ich vertraue den Prüfverfahren in Europa und habe wirklich keine Bedenken.

Anfangs hieß es noch, die Politiker und Journalisten sollen zuerst impfen gehen. Jetzt wären wir plötzlich beide verdächtig, würden wir uns impfen lassen (lacht).

Diesner-Wais: Genau. Die Stimmung hat noch einmal umgeschlagen, als bekannt wurde, dass der Impfstoff in geringerer Zahl kommt und die Länge der Impflisten bekannt wurde. Jetzt hieß es: „Ja ich möchte impfen, aber ich kann nicht.“ Plötzlich wurde diskutiert, welche Gruppe in welcher Impfphase sein darf. Meinungen ändern sich während der Pandemie teilweise von heute auf morgen.

Der Mensch als Herdentier. Wie der Klopapier-Klassiker vorm Lockdown… bei Knappheiten beginnt das große Wettlaufen. Wie groß ist die Herde, die die Ideologie der Regierung im Kampf gegen Covid noch mitträgt?

Diesner-Wais: Ich schätze den Anteil der Bevölkerung, der hinter den Entscheidungen steht und sie mitträgt, als relativ hoch ein. Aber es ist eine stille Mehrheit. Dann gibt jene, denen es allmählich zu viel wird, alles auf den Kopf fällt, und die nach Öffnungen schreien. Und dann gibt es einen kleinen Teil, der wirklich dagegen ist und das Problem leugnet. Das ist der kleinste Teil der Bevölkerung, der aber am lautesten ist und daher auch stärker wahrgenommen wird.

Der kleine Teil, der am lautesten ist, löst aber oft viel aus – zumal es vermutlich weniger spannend ist, eine Demo für die Impfung zu organisieren. Das erinnert an Demos gegen die Waldviertel-Autobahn. Einige hundert Waldviertler haben die Debatte beherrscht, weil es offenbar genauso wenig sinnvoll erschien, für das Projekt auf die Straße zu gehen.

Diesner-Wais: Es war auch hier ein kleiner Teil, der groß aufgefallen ist. Die Strategische Prüfung für Franz-Josefs-Bahn und Europaspange ist leider nicht so ausgefallen, wie ich es erhofft hätte. Wir schauen jetzt, dass wir trotzdem was weiterbringen beim Bahnausbau und im bestehenden Straßennetz. Es könnte auch hier immer mehr sein. Aber die FJB ist erstmals nach Jahren im ÖBB-Ausbauplan, das ist ein Erfolg und muss noch nicht das Ende sein. Das Straßenbudget fürs Waldviertel wurde verdoppelt. Worauf ich poche: Wir müssen es irgendwie und irgendwann schaffen, ortsdurchfahrtenfrei von Gmünd bis Horn zu kommen.

Ob wir das noch erleben, das weiß ich nicht.

Diesner-Wais: Wenn ich es zumindest einmal von Gmünd bis Vitis schaffe, würde es schon für beide Achsen einiges bringen – und da gibt es mit Großrupprechts und Lang- bzw. Kurzschwarza nur zwei Durchfahrten. Dann wären, sobald auch Zwettl bis Vitis durchfahrtsfrei ist, die Achsen nach Wien über St. Pölten und jene über Horn ab Vitis ohne Durchfahrt.

Finanziell geht sich das mit dem aktuellen Paket nicht aus. Sehr viel steht da für den Gmünder Bezirk einfach nicht drin. Alleine eine Umfahrung Langschwarza würde aber Investitionen im hohen Millionenbereich kosten. Man hat den Eindruck, dass Ausbauten immer von Zentren weggehen – und da steht Gmünd am Schluss.

Diesner-Wais: Dazu muss man trotzdem sagen, dass dem Bezirk alles, was davor investiert wird, genauso hilft. Die Umfahrungen der B2 für Stögersbach, Scheideldorf und Brunn, die im Paket stehen, helfen uns sehr wohl auch weiter, zwischen Schrems und Vitis ist ein dreispuriger Ausbau vorgesehen. Auch Begradigungen an der FJB, der Anschluss an die Westbahn mit Option der Durchreise bis zum Flughafen oder die Spange Horn bringen in gewisser Weise auch dem ganzen Waldviertel was.

Zurück ins Parlament: Was beschäftigt Sie dort neben Covid?

Diesner-Wais: Ich bin auch im Umweltausschuss, und hier ist nach intensiver Arbeit mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, das im Frühjahr durch den parlamentarischen Prozess gehen dürfte, etwas geglückt. Biomasse-Werke finden sich darin wieder, durch Berücksichtigung der technischen Daten und des Schadholz-Faktors sind auch die Waldviertler Kraftwerke abgesichert. Die Photovoltaik ist berücksichtigt. Neu sind Energiegemeinschaften drin – wenn Energie im Ort produziert und verbraucht wird, soll künftig die Netzabgabe wegfallen. Ein wichtiger Faktor ist auch das Waldpaket, das seit 1. Februar ansuchbar ist: Der Borkenkäfer hat im Waldviertel in kurzer Zeit Schäden für ganze Generationen angerichtet. Das Paket sieht Entschädigungen, Hilfe für Wiederaufforstung von Mischkulturen und zum Beispiel eine Holzbau-Offensive vor, mit der zum Bau mit Holz motiviert werden soll. Ein Zukunftsthema ist die Entwicklung von Holzgas und Holzdiesel. Es ist wichtig, die Verwendung des Holzes trotz fallender Holzpreise zu gewährleisten, auch für das Klima, weil mit jedem Baum irrsinnig viel CO2 gebunden wird.

Letzte Frage – was kommt mit CoV noch auf uns zu? Mit welchen Gefühlen blicken Sie nach vorne?

Diesner-Wais: Ich hoffe, dass wir im Sommer das Ärgste überwunden haben und uns Covid dann nur noch in einer Form betrifft, in der es nicht mehr die Macht hat, unsere Spitäler zu überlasten. Das ist der entscheidende Faktor. Finanziell werden wir mit den Auswirkungen über einen längeren Zeitraum zu kämpfen haben. Ich bin aber positiv gestimmt, dass wir aus dieser Zeit zumindest mit einem längerfristig stärkeren Regional-Bewusstsein gehen – nicht nur bei Lebensmitteln oder touristisch: Zum Beispiel sahen wir im Gesundheitsausschuss, wie wichtig eine Unabhängigkeit im medizinischen Bereich ist, dass etwa Penicillin durch eher erfüllbare Auflagen wieder im Land oder in Europa produziert werden kann. Eine Nachhaltigkeit aus den gemachten Erfahrungen wäre wichtig.