NÖN: Wie geht es derzeit den Gewerbetreibenden und Handwerksbetrieben?

Jochen Flicker: Da die Sparte Gewerbe und Handwerk sehr unterschiedliche Branchen umfasst, ist auch die Betroffenheit sehr unterschiedlich. Jeder Lockdown, der eine Betriebsschließung bewirkt, stürzt den Dienstleistungsbereich in massive Schwierigkeiten. Das Baugewerbe, viele Produktionsbetriebe und Unternehmen, die in systemrelevanten Sektoren arbeiten, können die Pandemiezeit ganz gut meistern. Wir sind froh, dass unterschiedlichste Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg gebracht worden sind. Wir sind da noch nicht am Ziel.

„Vor allem kleinere Unternehmen kämpfen mit oft komplexen Anträgen für Unterstützungsmaßnahmen – wobei es hier schon Verbesserungen gibt.“

Schaffen es diese über den zweiten Lockdown?

Der neue Umsatzersatz oder der Fixkostenzuschuss II sind ganz wesentliche Unterstützungen. Damit sind gute Voraussetzungen geschaffen, den zweiten Lockdown mit einem oder zwei blauen Augen überstehen zu können.

Was sind die größten Probleme bei den größeren und bei den kleineren Unternehmen?

Ein ganz entscheidender Punkt in der Wirtschaft ist die Fairness. Dazu gehört etwa, dass gleiche oder vergleichbare Tätigkeiten auch gleich behandelt werden. Da hat es zuletzt Irritationen gegeben, die aber ausgebügelt werden konnten. Vor allem kleinere Unternehmen kämpfen mit oft komplexen Anträgen für Unterstützungsmaßnahmen – wobei es hier schon Verbesserungen gibt.

Was wünschen sich diese speziell von der Regierung?

Ein Wunsch, der von praktisch allen Unternehmen Richtung Regierung geäußert wird, ist: Wenn neue Maßnahmen angekündigt werden, müssen auch schnell die genauen rechtlichen Regeln vorliegen. Unternehmen müssen schließlich genau wissen, was für sie gilt. Da geht es um Rechtssicherheit. Das hat leider öfter zu lange gedauert.

Wie schauen die Prognosen für 2021 aus, Experten warnen ja vor zahlreichen Konkursen?

Ohne Unterstützungen wird es auch 2021 nicht gehen. Und es wird eine zentrale Aufgabe sein, die Zahl der Konkurse möglichst klein zu halten. Mit der realen Aussicht auf bald zugelassene Impfstoffe sollten wir wieder in einen Aufschwung kommen.

Wie geht es Ihrem Hafner-Betrieb?

Betrieblich geht es mir, da wir im Baunebengewerbe nie geschlossen waren, auch einiger maßen. Die Baustellen mussten anders koordiniert werden. Die erforderlichen Maßnahmen haben doch einen gewissen Geldeinsatz bedeutet. Trotzdem sind wir bisher mit einem blauen Auge davongekommen.