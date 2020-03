NÖN: Zwischen Ihrem Wahltriumph und der Angelobung durch den Bezirkshauptmann hatten sie den letzten Arbeitstag an der NMS Schweiggers, seit Montag sind Sie Pensionistin. Sie dürfen Ihre zweite Amtsperiode als Vollzeit-Bürgermeisterin antreten…

Helga Rosenmayer: …was die Aufgabe wesentlich erleichtern wird. Das Bürgermeisteramt in einer Bezirkshauptstadt war trotz Stundenreduzierung in der Schule oft schwer vereinbar, ich musste mich immer wieder bei Sitzungen und Besprechungen vertreten lassen. Jetzt kann ich mich voll auf meine politische Funktion konzentrieren.

Mit welchen Gefühlen blickten Sie der Pensionierung entgegen? Sie ist trotzdem der Beginn eines neuen Lebensabschnittes.

Rosenmayer: Es war schon ein sehr emotionaler Abschied. Es kommt ein neuer Lebensabschnitt, aber die Zeit zum Nachtrauern oder Nachdenken blieb gar nicht. Ich musste nach der Verabschiedung in Schweiggers direkt zum Begräbnis von Herwig Höllrigl: Eine Woche davor hatte ich ihn noch als Kommandant der Feuerwehr Gmünd-Eibenstein getroffen. Wir sind mit den Worten auseinandergegangen, dass wir einander eh am Freitag darauf bei der Hauptversammlung der Wehr wieder sehen würden – stattdessen wurde er zur letzten Ruhe geleitet. Er war der gleiche Jahrgang wie ich, uns verbanden viele gemeinsame Erlebnisse…

Zurück zum 26. Jänner, als die VP in Gmünd fünf Mandate dazugewonnen und erstmals die absolute Mehrheit erreicht hat. Was prasselte nach diesem Tag auf Sie ein?

Rosenmayer: Wir haben wirklich ganz, ganz viele Gratulationen bekommen – sehr oft verbunden mit der Frage, „macht ihr eh so weiter?“ Wir haben von Anfang an versichert, dass wir an der Zusammensetzung mit Hubert Hauer und Benjamin Zeilinger von AfG und FPÖ festhalten möchten, und haben das auch gemacht. Natürlich möchten wir auch die SPÖ einbinden.

2015 warben Sie mit „99 Ideen“ für Gmünd, heuer fiel der Wahlkampf inhaltlich eher global aus.

Rosenmayer: Von den 99 Ideen wurden sehr viele umgesetzt. Viele weitere Ideen sind danach dazugekommen und zu Projekten geworden, die wir jetzt weiterentwickeln möchten. Dazu gehört auch der bereits gefasste Grundsatzbeschluss zur Ortskernbelebung in beiden Zentren oder der Beitritt zur Stadterneuerung, für den strikte Pläne zu jedem geförderten Vorhaben formuliert werden müssen. Es gibt keine Grenzen nach oben.

Bei den Revitalisierungs- und Ausbauplänen von Schlosspark bzw. Palmenhaus wirkt es irgendwie schon so. Das Projekt scheint nach einzelnen Maßnahmen eingeschlafen zu sein.

Rosenmayer: Natürlich gibt es hier die eine große Vision und teils Pläne. Wir wissen relativ genau, was wir wollen, nur ist alles eine Frage der Finanzierung.

Vizebürgermeister Hauer hatte Anfang 2018 angekündigt, im selben Jahr ein Konzept samt Café-Anbau vorlegen, die Finanzierung klären zu wollen.

Rosenmayer: Ziel ist es, die Situation zu verbessern. Da geht es um eine Vergrößerung, die Adaptierung der Sanitäranlagen und Schaffung einer zeitgemäßen Künstlergarderobe, auch das Kaffeehaus schwirrt immer noch im Kopf. Es gibt ein konkretes Ziel, aber der Weg dorthin steht noch nicht fest. Es braucht einfach seine Zeit: Dass wir es in den nächsten fünf Jahren umsetzen, ist der Wunsch – aber kein Versprechen. Im Schlosspark selbst möchten wir heuer eine Blumenwiese schaffen und das Angebot an Sitzgelegenheiten verbessern.

Gmünd wurde in den vergangenen fünf Jahren, nachdem in der Bahnhofstraße zunächst die Baumreihen fielen, grüner. Die Schaffung neuer Grünflächen entlang Straßenzügen oder attraktive Bepflanzung von Nebenanlagen bzw. Verkehrsinseln fiel auf. Wie geht sich sowas finanziell aus?

Rosenmayer: Die Grünflächen sind ein großes Thema, das viel Arbeit macht. Aber der Wirtschaftshof musste früher genauso mähen, jetzt geht es stärker in Richtung Pflege, und da haben wir den Vorteil eines gelernten Gärtners. Seine Gartenpartie leistet wirklich extrem gute Arbeit. Die Anschaffungskosten an sich halten sich im Rahmen. Wir werden mit der Schaffung von Blumenwiesen auch wieder weitere Schritte setzen. Inzwischen boten schon Imker an, dort Bienenstöcke aufzustellen.

Wie soll es mit dem Straßenbau weitergehen?

Rosenmayer: Die Brüder-Baumann-Straße als Verbindung von Schulgasse und Schremser Straße möchten wir – auch zur Erschließung der neuen Baugründe – noch im Frühjahr verbreitern, teils verlegen und in beiden Richtungen für den öffentlichen Verkehr nutzbar machen. In der Böhmzeil möchten wir zudem endlich die Eisenbergerstraße und Lokalbahnstraße angehen, die immer noch keine Decke haben. Für den Bereich um die Gymnasiumstraße läuft die Detailplanung, wir möchten hier heuer wieder ein Projekt realisieren. Die Generalsanierung der Emerich-Berger-Straße wollen wir weiterplanen.

Der Radwegebau wird begleitend dazu fortgesetzt?

Rosenmayer: Radwege sind immer ein Thema, wenn sie realisierbar sind. Wir planen auch eine Verlängerung des Radweges vom Sole-Felsen-Bad parallel zur Landesstraße bis Albrechts. Es ist nur noch offen, ob er heuer noch umsetzbar sein wird.

Zurück zur Straße: Sehen Sie bereits Auswirkungen des Lkw-Transitverbotes im Ortsgebiet?

Rosenmayer: Ja, der Lkw-Verkehr ist deutlich weniger geworden – auch weil die Behörde das Verbot exekutiert. Die Menschen und Navis müssen sich auf die neue Situation natürlich erst einstellen. Teils gibt es Verständnisprobleme – bei heimischen Firmen, die über den Stadtplatz fahren, und bei Fremden, die durch die neuen Tafeln unsicher werden und sich verfahren. Aber die Sensibilität für das Verbot ist da, auch in der Bevölkerung, aus der sofort Meldungen kommen, wenn etwas nicht passt.

Was ist in den kommenden fünf Jahren in Sachen Wohnraumschaffung zu erwarten?

Rosenmayer: Unser Ziel ist es, auf verschiedenen Ebenen Wohnraum zu schaffen. Wir möchten neues Bauland anbieten, jenes bei der Schulgasse sollte nach dem Parzellierungsprozess rasch in den Verkauf gehen; bezüglich des daran zur Schremser Straße hin anschließenden Genossenschaftsbaus statt zweier alter Höfe braucht es noch Gespräche. Gleichzeitig planen wir weiteres Bauland am Rande eines Naherholungsgebietes, und doch zentral gelegen. Ein großes Anliegen ist es auch, zur Verfügungstellung und Aufwertung vorhandenen, aber freien Wohnraumes etwa von ÖBB oder Genossenschaften beizutragen. Es wird Gespräche darüber geben, was die Eigentümer damit vorhaben, ob und wie die Gemeinde einwirken kann.