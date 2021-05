NÖN: Als Besitzer des Weitraer Schlosses und der Fürstenberg‘schen Forst- und Güterdirektion stehen Sie einem vor allem flächenmäßig sehr großen Unternehmen vor, was auch ohne Corona vermutlich herausfordernd ist. Wie waren die letzten eineinhalb Jahre für Sie?

Johannes Fürstenberg: Wir sind durchaus gut durch die Pandemie gekommen, haben bisher keinen einzigen Krankheitsfall im Betrieb verzeichnet. Natürlich hat sie uns durchgebeutelt. Vor allem beim Absatz der Fische und des Wildfleisches hat die Gastronomie massiv gefehlt. Wir verkaufen unsere Produkte ja nur regional. Außerdem gibt es seit Monaten keine Veranstaltung auf Schloss Weitra. Wir sind hier vom Ausfall der Hochzeiten und Feiern betroffen.

Konnten Sie Ihre Mitarbeiter im Lockdown weiterbeschäftigen?

Mario Klopf: In unserem Unternehmen gibt es 15 Mitarbeiter. Die Angestellten waren für drei Monate in Kurzarbeit, die Forstarbeiter wurden im Sommer zur Kurzarbeit angemeldet, aber nach drei Wochen wieder zurückgeholt. Die steigende Nachfrage nach Rundholz ermöglichte das. Wir konnten das verantworten, ist der Arbeitsplatz ja im Freien und wir haben genaue Regeln aufgestellt, unter anderem wurden die Mitarbeiter in mehrere Busse aufgeteilt. Das hat sehr gut funktioniert.

Die Holzwirtschaft stellt ja in Ihrem Unternehmen einen wichtigen Stellenwert dar. Bemerken Sie die extreme Nachfrage?

Fürstenberg: Die Auftragslage konnte sich bei schlechtem Preisniveau anfangs rasch stabilisieren, wobei der niedrige Preis nichts mit Corona oder Lockdown zu tun hatte. Holz ist derzeit eine sehr knappe Ressource. Covid spielt wohl eine Rolle, als es die Auftragslage in der Bauwirtschaft antreibt. Dadurch explodieren die Preise am Bauholzmarkt. Die kommen aber beim Urproduzenten stark verzögert und abgeschwächt an. Wir halten unser bewährtes System bei, arbeiten mit den bewährten Sägewerken zusammen. In einem Forstbetrieb mit 3.335 ha Waldfläche gibt es entsprechend hohe Fixkosten, somit müssen wir regelmäßig produzieren, um diese abdecken zu können. Wir können und wollen keine Mitarbeiter entlassen, daher nutzen wir das, was nachwächst, agieren sehr nachhaltig. Auf bessere Zeiten hoffen, das macht man heute nicht mehr.

Zum Wald gehört unweigerlich die Jagd. Wie funktioniert dieser Betriebszweig derzeit?

Klopf: Wir haben einen wesentlichen Wanderdruck im Wald gespürt, sehr viele waren in den Wäldern unterwegs. Bestimmt 90 Prozent der Naturgenießer haben sich auch ordentlich verhalten. Wir finden natürlich mehr Müll im Wald. Was unserem Wild aber sehr zu schaffen gemacht hat, waren die Schneeschuhwanderer im Winter, die querfeldein und abseits der Waldwege marschiert sind und das Wild gerade in den Einständen und Ruhezonen beunruhigten. Es gab dadurch mehr Schäden bei Bäumen durch Verbiss oder Schälung. Jetzt startet die Radsaison. Das Radfahren haben wir vor einigen Jahren auf zwei Strecken, von Obermaißen Richtung Nebelstein und von Schwarzau Richtung Sophienschlössl in Tschechien, erlaubt. Ansonsten ist das Radfahren im Wald verboten.

Bemerken Sie einen Anstieg bei der Nachfrage nach Wildfleisch?

Fürstenberg: Da die Gastronomie kein Wildbret benötigt hat, haben viele unsere Direktvermarktung genützt. Der Einzelverkauf ist gestiegen, weil viele regional eingekauft und auf Bioprodukte gesetzt haben. Mehr bio als beim Wild geht nicht. Ich hoffe, das gestärkte Bewusstsein bleibt. Wir haben uns selber strenge Auflagen auferlegt. So muss das erlegte Tier nach dem Schuss innerhalb von drei Stunden säuberlichst versorgt in der gekühlten Wildbretkammer sein.

Wie schaut es mit der Vermarktung der Fische aus?

Klopf: Auch hier merken wir eine Steigerung beim Detailverkauf an Endkunden. Das dürfte am gesteigerten Regionalitätsdenken liegen. In den Kurhäusern hat sich der Verkauf stabilisiert. Schmerzlich fehlt natürlich die Gastronomie. Im ersten Lockdown haben wir ein Lieferservice ausprobiert, das wurde nicht gut genützt. Anders ist es beim 2019 gestarteten Fischversand durch die Post. Hier steigt die Nachfrage ständig, weil die Abwicklung sehr einfach ist. Kunden aus ganz Österreich bestellen per Telefon oder Mail, die Post bringt unsere Fische in speziellen Boxen mit Kühlakkus in maximal 48 Stunden.

Hatte Corona Einfluss auf die Landwirtschaft?

Fürstenberg: Nein, überhaupt nicht. Wir brauchen jährlich 40 Tonnen Gerste oder Triticale als Futter für unsere Fische, alles andere, was wir auf unseren 100 Hektar großen landwirtschaftlichen Flächen produzieren, wird ans Lagerhaus verkauft.

Das weithin sichtbare Schloss ist das Wahrzeichen von Weitra. Für Sie ist es vermutlich eine Sparkasse, oder?

Fürstenberg: Ja, das Schloss ist ein riesiger Kasten, der immer in den roten Zahlen ist. Ohne Zuschuss aus den anderen Betriebszweigen geht es nicht. Obwohl immer ein gewisses Damokles-Schwert über einem hängt. Wenn das Schloss einmal als Liebhaberei deklariert wird, dann müssten die Aufwendungen mit dem versteuerten Betriebsgewinn getätigt werden. Die Mehrwertsteuer wäre dann auch nicht mehr abzugsfähig. Davon sind aber alle Schlossbesitzer in Österreich betroffen. Bei uns ist das Schloss aber ein Betriebsobjekt und zum Glück noch keine Liebhaberei. Es gibt ja immer etwas zu renovieren oder reparieren, das kostet. Das Schloss ist ein Sorgenkind und eine ziemliche Belastung, keine Frage. Trotzdem hängt viel Herzblut daran und wir wollen es auch für die nächsten Generationen in einem ordentlichen Zustand erhalten.

Klopf: Ein Beispiel: Vor ein paar Jahren wurde die Turmfassade erneuert. Jetzt gab es zwischen den Giebeln einen Wasserfleck, der ausgebessert werden musste. Wir konnten aber kein Gerüst in diesem Bereich aufstellen, daher musste diese Arbeit eine Spezialfirma aus Osttirol ausführen. Die Arbeiter haben sich dazu vom Turm abgeseilt.

Weitra feiert „700 Jahre Braustadt“. Das Schloss ist damit maßgeblich verbunden. Wie wichtig ist Ihnen ein solches Jubiläum?

Fürstenberg: Unser Schloss ist ein Protagonist im Jubiläumsjahr mit der neuen Bier-Ausstellung. Somit ist es auch für uns ein sehr wichtiges Jahr. Das Jubiläum ist ein Meilenstein und zeigt auf, welch geschichtsträchtige Stadt Weitra ist, wie wichtig sie war und noch ist. Die Bedeutung Weitras ist viel größer als deren Einwohnerzahl. Da gehört das Schloss unweigerlich dazu. Schade ist, dass durch Corona die großen Veranstaltungen wie Schloss-Weitra-Festival oder Bierkirtag nicht stattfinden können. Wir hoffen auf mehr Besucher im Herbst und ein Ende der Pandemie. Dann können wir vermutlich sagen, dass wir mit einem blauen Auge aus der Krise gegangen sind.