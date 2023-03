Landesausstellung 2028 in Gmünd? Die Vision wird Chefsache

NÖN: Glückwunsch zur neuen Aufgabe. Haben Sie sich schon eingelebt in Gmünd?

Christian Pehofer: Die ersten Tage des Ankommens verlaufen im positivsten Sinne intensiv und es ist mir dabei wichtig, an meiner neuen Dienststelle gemeinsam über mein Team anzukommen, erste Kontakte zu knüpfen und Arbeitsgespräche mit den Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträgern des Bezirkes Gmünd zu vereinbaren, um über diese die aktuellen und anstehenden Themen aufzugreifen und gemeinsam anzugehen.

Ihr Vorvorgänger wurde durch seinen Beruf zum Gmünder und verbringt hier nun seinen Ruhestand. Unter Ihrem Vorgänger wurde die Dienstwohnung im Amt für neue Büroflächen geopfert, er pendelte an den Dienstort. Werden Sie Wohnsitzer oder Pendler sein?

Pehofer: Ich lebe mit meiner Familie im Bezirk Krems-Land und werde pendeln.

Auch mit der Aussicht darauf, dass das in manchen Wochen an sieben Tagen sein wird?

Pehofer: Ja, da ich es als wesentlich erachte, im Bezirk Gmünd präsent zu sein.

Wie haben Sie den Gmünder Bezirk bisher wahrgenommen?

Pehofer: Ich habe einen Bezug zum oberen Waldviertel einerseits familiär über meine Gattin und andererseits über meine berufliche Laufbahn als Techniker in der Straßenplanung im Waldviertel. Den Bezirk Gmünd durfte ich bisher aus der touristischen Sichtweise kennenlernen.

Wo verorten Sie Ihre Funktion?

Pehofer: Ich sehe die Bezirkshauptmannschaft Gmünd als sachkompetente und serviceorientierte Anlaufstelle für die Menschen im Bezirk. Es gilt, dies weiter auszubauen. Wichtig ist mir dabei Kommunikation auf Augenhöhe, und den Menschen zuzuhören, um deren Anliegen bürgernah einer Lösung zuzuführen. Weiteres werde ich für regionale Themen eine Plattform bieten und dabei in Gesprächen das Verbindende vor das Trennende stellen. Als Bezirkshauptmann möchte ich im persönlichen Kontakt ein Gespür dafür bekommen, was die bewegenden Themen sind, um dann im starken Miteinander im und für den Bezirk das Beste zu erreichen.

Wo sehen sie die großen Herausforderungen des Bezirkes?

Pehofer: Eine große Herausforderung ist die Teuerungswelle mit allem, was damit zu tun hat. Weiters wird die Energiezukunft wie der Umweltschutz ein bestimmendes Thema bleiben und damit der Erhalt unseres wertvollen Natur- und Lebensraumes bei gleichzeitiger Weiterentwicklung unserer Region. Ein vakantes Thema ist auch der Wolf, aber auch die Vogelgrippe und herankommende Afrikanische Schweinepest.

Derzeit überschlagen sich Meldungen über Vorfälle mit Cyber-Kriminalität sogar bei uns. Was kann eine Behörde dagegen unternehmen?

Pehofer: Ich war zuletzt selbst Adressat einer gefälschten Nachricht mit Zahlungsaufforderung. Dieses und weitere sicherheitspolizeiliche Themen werde ich mit dem Bezirkspolizeikommandanten aufgreifen.

Stefan Grusch hat sich vorm Wechsel an die BH Horn darum bemüht, im Bezirk Gmünd die Vision Landesausstellung 2028 zur Teichlandschaft zu verankern. Vermutlich hat er das Feuer auf Sie übertragen.

Pehofer: Das stimmt und ich möchte hier – in enger Abstimmung im Bezirk Gmünd – mit Impulsgeber sein.

Wie könnte so etwas konkret angebahnt werden? Wer sollten die Handelnden sein?

Pehofer: Diese Punkte werde ich im Zuge der anstehenden Arbeitsgespräche mit aufnehmen und sondieren. Es bedarf dann zur Umsetzung eines starken und gemeinsamen Willens in den Gemeinden, der in eine Vereinsgründung als Startschuss münden kann, um folgend in einen konkreten Planungsprozess einzusteigen.

