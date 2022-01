2G-Kontrollen in Gmünd: „Großteil reagiert verständnisvoll“

Seit einiger Zeit sind 2G-Zutrittskontrollen im Handel vorgeschrieben. Auch dabei ist die Polizei involviert. Wie die Gmünder Polizeibeamten mit diesen Kontrollen umgehen, was sie dabei erleben – und wie sie sich auf die kommende Impfpflicht einstellen? NÖN-Redakteurin Karin Pollak besprach diese Fragen mit dem Gmünder Bezirkspolizeikommandanten Wilfried Brocks.

NÖN: Wie oft kontrolliert die Polizei in den Geschäften?

Wilfried Brocks: Derzeit werden täglich im Rahmen des Streifendienstes stichprobenartige Kontrollen neben bzw. zusätzlich zum laufenden Betrieb im Rahmen der Streifentätigkeit mit den vorhandenen personellen Ressourcen durchgeführt. Zusätzliche Mitarbeiter stehen uns dafür derzeit keine zur Verfügung.

Wie nimmt die Bevölkerung diese Kontrollen wahr? Gab es Vorfälle, bei denen die Polizei einschreiten musste?

Brocks: Die Kolleginnen und Kollegen haben die Erfahrung gemacht, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung hinter den Corona-Maßnahmen steht und somit auch kein Problem mit den Kontrollen durch die Polizei hat. Größere Probleme gab es bis dato keine. Leider gibt es jedoch vereinzelt Beschwerden von Arbeitnehmern in Gastronomie und Gewerbe, dass Bürger, die der 2G-Verpflichtung nicht nachkommen wollen, ihren Frust am Rücken des Personals auslassen.

Sie sprechen von ein paar wenigen Personen, die den Mitarbeitern im Handel das Leben schwer machen. Was tut die Polizei in diesen Fällen?

Brocks: Ich bin bisher sehr zufrieden, wie die Bevölkerung im Bezirk Gmünd im Vergleich mit anderen NÖ Regionen mit der gesamten Situation umgeht. Auch bei den Kontrollen durch die Polizei reagiert der Großteil hochgradig verständnisvoll. Persönlich habe ich aber überhaupt kein Verständnis, wenn es zu Aggressionen gegenüber Angestellten kommt, weil Bürger Betriebe aufsuchen, obwohl sie das gar nicht dürften. Meistens sind diese auch schon wieder verschwunden, bevor die Polizei nach einer Anzeige vor Ort eintrifft. Wir erleben gemeinsam eine herausfordernde Zeit und es wird nicht einfacher, wenn sich die Gesellschaft zusätzlich gegenseitig das Leben schwer macht.

Wissen Sie schon, wie die Polizei im Bezirk mit der Impfpflicht umgehen wird, die mit Februar in Kraft treten soll?

Brocks: Wie auch bei allen anderen Gesetzen die der Nationalrat beschließt, warten wir auf die Verlautbarung des Bundesgesetzblattes. Dazu wird es zeitnah einen Erlass des Innenministeriums geben, in welchem die Art und Weise der Mitwirkung der Polizei genau beschrieben sein wird.

Wie ist die Stimmung bei den Beamten, die durch Corona schon massiv gefordert sind, und auf die dann noch mehr Arbeit zukommen wird?

Brocks: Das Thema Corona geht natürlich auch an der Polizei nicht spurlos vorbei. Die Polizei ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Auch wenn bei der Polizei Niederösterreich eine Covid-Impfrate von fast 90 Prozent besteht, ist bei uns die gesamte Bandbreite an Meinungen abgebildet. Auch in den Reihen der Polizei gibt es Mitarbeiter, die der Impfung kritisch gegenüberstehen. Was für neue Aufgaben uns die Impfpflicht bringen wird bzw. wie die Kontrollen dazu aussehen werden, wissen wir im Detail noch nicht. Wir werden aber natürlich die an uns gestellten Anforderungen auch weiterhin mit Umsicht und Augenmaß umsetzen.

