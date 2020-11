NÖN: Herr Primar, stimmt es, dass die Covid-Station am Landesklinikum Gmünd von anfangs zehn auf nun bereits 35 Betten aufgestockt wird?

Michael Böhm: Das ist korrekt. Wir haben angesichts der jüngsten Entwicklungen den Auftrag, die Kapazitäten für Coronakranke von zuletzt bereits 20 auf 35 Betten zu erhöhen, weil einfach der Bedarf dafür angestiegen ist. Auch das LK Waidhofen/Thaya wird in dieser Phase im gleichen Ausmaß aufstocken.

Wie wird diese Erweiterung räumlich gelöst, und wann?

Böhm: Wir haben mit einer großflächigen Umstrukturierung im Haus begonnen. Das dritte Obergeschoß, das eigentlich die Abteilung für Remobilisation und Nachsorge beherbergt, wird komplett zu einer Covid-Station mit 27 Betten, Remobilisation/Nachsorge wird vorübergehend in die Orthopädie ausweichen. Die weiteren acht Betten werden in einem kleinen, gut abgrenzbaren Bereich an der Abteilung für Chirurgie im ersten Obergeschoß eingerichtet.

Gibt es im Spital überhaupt die erforderlichen Ressourcen für eine solche Aufstockung? Muss man sich Sorgen machen, ob der vor Corona gewohnte „Alltagsbetrieb“ aufrecht erhalten werden kann?

Böhm: Es ist fordernd, aber wir versuchen selbstverständlich, auch alle anderen Bereiche aufrecht zu erhalten, das richtet sich nach den personellen Kapazitäten. Die Betreuung und Behandlung einer an Covid erkrankten Person erfordert aufgrund der Schutzbekleidung einen enormen Aufwand, ist körperlich sehr anstrengend. Aktuell funktioniert es insgesamt auch deshalb, weil sich die Kollegen untereinander aushelfen: Vieles lässt sich interdisziplinär durch Zusammenarbeit von Personal quer durch alle Fachrichtungen lösen.

Welche Krankenverläufe nehmen Sie hinsichtlich Covid-19 im Klinikum wahr?

Böhm: Im Regelfall ist der Verlauf der Krankheit schwerer, je älter jemand ist und je mehr Begleiterkrankungen jemand hat. Der teilweise verbreitete Glaube, es würde „nur“ Ältere und Schwache treffen, ist nicht korrekt, wir haben auch junge Menschen mit sehr schwerem Verlauf. Dazu kommt, dass neben klassischen Symptomen wie Atemnot, Fieber oder Husten vielfach auch Geschmacksstörungen oder Durchfall auftreten können, oft auch isoliert – Symptome, die nicht zwingend mit Covid-19 in Verbindung gebracht werden und vielleicht gar nicht den Gedanken an eine Infektion aufkommen lassen.

In Meinungsforen ist oft zu lesen, dass Covid-19 im Vergleich zu anderen Todesursachen hinsichtlich der Häufigkeit nachrangig ist, aber politisch und medial hochgespielt wird. Was entgegnen Sie Leuten, die Sie auf der Straße mit Aussagen wie dieser konfrontieren?

Böhm: Denen sage ich, dass es genauso schlimm ist, wenn jemand im Zusammenhang mit der Grippe, einem Schlaganfall, Herzinfarkt oder Verkehrsunfall stirbt. Aber: Eine Grippe ist nichts Neues, man kann sich dagegen impfen, und wer nach einem Schlaganfall, Herzinfarkt oder Verkehrsunfall behandelt wird, gefährdet damit keine anderen. Ein Covid-Patient gefährdet andere und er kann im Krankenhaus dringend benötigtes Personal außer Dienst stellen, das dann für andere Aufgaben fehlt. Dazu kommt, dass ein Intensivbett bei Covid-19 meist wesentlich länger bezogen werden muss als bei den meisten anderen Erkrankungen.

Warum? Wie stark beeinträchtigen die aktuellen Entwicklungen das intensivmedizinische Geschehen generell?

Böhm: Covid-19 erfordert häufig sehr lange Beatmungsphasen. Nach einer Woche ist oft noch keine wirkliche Besserung in Sicht, im Regelfall sprechen wir von mehreren Wochen. Wir haben im gesamten Haus fünf Intensivbetten. Vier davon sind aktuell mit Covid-Patienten belegt, das fünfte ist für Notfälle reserviert. Um für einen Mehrbedarf gerüstet zu sein, haben wir bereits weitere Beatmungsgeräte über die Landesgesundheitsagentur beschafft.

Wie stehen Sie zu Diskussionen über Sinn und Zweck des Maskentragens außerhalb des Faschings?

Böhm: Unsere Mitarbeiter wähnen sich manchmal in einer Art Parallelwelt: Im Krankenhaus wird penibel auf die maximale Einhaltung von Schutzmaßnahmen geachtet, und draußen treffen sie mitunter auf Menschen, die glauben, das müsste man alles nicht ernst nehmen, und die damit sich und andere in Gefahr bringen. Aus meiner Sicht kann man nicht oft genug betonen, dass ganz einfache Maßnahmen wie das Tragen einer Schutzmaske, Händehygiene oder das Abstandhalten sehr wirksam schützen können.

Aus Spitälern in anderen Bundesländern hört man immer wieder, dass Personal auch im Fall eines positiven Covid-Tests arbeiten muss, solange es symptomfrei ist. Trifft das auch in Gmünd zu?

Böhm: Nein, das trifft auf das Landesklinikum Gmünd definitiv nicht zu. Wer positiv getestet wird, kommt erst nach Ablauf der verordneten Quarantänezeit zurück – und auch dann erst, sobald ein Test den wieder erlangten Negativstatus bestätigt. Auch Hochrisikokontakte verbringen ihre Quarantäne, wenn die Behörde eine anordnet, zuhause. Mitarbeiter können sich kontinuierlich Pool-Testungen unterziehen – damit lassen sich relativ rasch große Gruppen testen: Wenn eine Poolzelle negativ ist, dann sind alle darin Getesteten negativ. Erst wenn eine Poolzelle positiv ist, werden diese Personen auch einzeln getestet.